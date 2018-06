Mira el documental de la investigación sobre la tragedia del Chapecoense

“Chapecoense: las claves oscuras del siniestro", es el nombre del documental elaborado por la cadena de noticias CNN, donde se exponen los resultados de la investigación del periodista Francho Barón durante más de un año.

Barón desnuda la falta de control por parte del Gobierno boliviano en todo lo referente con LaMia: desde su irregular conformación en 2014 con apenas 20 mil dólares de presupuesto hasta permitir vuelos sin tener el seguro de vida al día o el combustible suficiente para viajes internacionales.

El documental fue transmitido la noche del domingo sin embargo, tendrá su repris a lo largo de esta semana:

Si te perdiste el documental, puedes verlo:

• el lunes 11 de junio a la 1:00 a.m. ET

• el jueves 14 a las 10:00 a.m. ET

• el sábado 16 a las 9:00 a.m. ET

• el domingo 17 a las 2:00 a.m. y 4:00 p.m. ET

Conoce más en https://t.co/YqOuAlGMiF#DocuChapecoense pic.twitter.com/WoI0Dq2wBu

— CNN en Español (@CNNEE) 11 de junio de 2018