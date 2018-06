Descontrolado Donald Trump en la cumbre G7

El director ejecutivo de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), Celier Arispe, inauguró esta mañana el taller “planificación estratégica de la aviación civil de Bolivia”, con el objetivo... Ver más DGAC se alista para una auditoría internacional de aeronáutica civil

El ministro de Obras Públicas, Milton Claros informó hoy que en su viaje a Rusia el presidente Evo Morales buscará firmar un memorándum de entendimiento con el Gobierno de este país para la ejecución... Ver más Claros asegura que Morales buscará firmar acuerdo con Rusia para el tren bioceánico

Durante la inauguración el Encuentro Empresarial Andino Bolivia-2019 abierto hoy en La Paz, el secretario general de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), Walker San Miguel, informó que en los... Ver más Promedio de exportaciones de Bolivia a la CAN superan los $us 1.000 millones