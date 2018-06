Menacho asegura que Bolivia está obligada a pagar a Quiborax

El Procurador General del Estado, Pablo Menacho, informó que el Gobierno está obligado a dar cumplimiento al laudo arbitral ganado por la empresa Quiborax.

En una conferencia de prensa, sostuvo que su despacho hizo todo lo posible para dejar este caso sin efecto, pero que debido a un Decreto Supremo de 1994 sobre protección de inversiones de Gonzalo Sánchez de Lozada, Bolivia tuvo que someterse a la jurisdicción de la CIADI.

Respecto al documento falso y negociación con el representante de la empresa chilena, dijo que pese a referir un proceso penal que se seguía en Bolivia, el CIADI dio curso a la demanda contra el país.

Menacho nuevamente responsabilizó a Carlos Mesa por no haber cumplido lo que se le exigía. Añadió que no accionó el procedimiento de nulidad de concesiones mineras y no cumplió el plazo de 60 días establecido por ley, además que emitió un decreto supremo por el cuál expropió las concesiones mineras de empresas chilenas, motivo principal por la que e CIADI emite su laudo.

Asimismo, dejo establecido que la proposición acusatoria en contra de Mesa y tres ministros planteada en curso por el supuesto de tres delitos, sigue adelante.