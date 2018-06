FarmaCorp da vida a gigante complejo y golpea al contrabando de medicamentos

¿Usted consumiría un medicamento de contrabando que no tiene registro sanitario ni control alguno de venta? ¿Un producto que no garantiza ni la salud ni la vida? ¿Daría este producto a su niño enfermo? Es el ejemplo que pone FarmaCorp a quienes compran medicamentos en el mercado informal.

La empresa, que ya tiene 103 sucursales repartidas por todo el territorio nacional, ha declarado guerra abierta al contrabando de medicamentos y reclama un control permanente de la forma en que son tratados los productos para la salud en su proceso de traslado, manipuleo o almacenaje.

Y mientras exige que autoridades de salud hagan un control más efectivo a este flagelo, la empresa ha puesto de su parte con la instalación el Centro de Distribución (Cedis) más grande y automatizado del país, donde imperan rigurosas medidas de seguridad para garantizar la calidad de los medicamentos y alimentos.

Ubicado en el Parque Industrial Coronado, de Santa Cruz, y construido con una inversión de más de 4 millones de dólares de inversión, el Cedis es un complejo de tres niveles y más de 3.000 metros cuadrados de almacenaje. También cuenta con más de 2.000 ubicaciones de “picking” (elección selectiva de medicamentos), una banda transportadora de tres niveles, control de temperatura de la nave central y almacén refrigerado.

Es decir, fue construido de acuerdo con las normas internacionales de buenas prácticas de farmacia establecidas por la Organización Panamericana de Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Además, un sistema de software Best of Bread permite un control logístico completo, con el que se puede conocer de manera automática qué medicamentos hacen falta en qué sucursal de qué ciudad del país sin necesidad de que el encargado de la unidad lo reporte, de modo que no falte una sola aspirina en ninguna farmacia.

No sólo eso, la acumulación histórica de las ventas incluso permite una proyección de la cantidad de medicamentos que serán demandados en cada una de las 103 agencias del país, de acuerdo a la época del año. La automatización incluso permite la ubicación selectiva de los productos dentro del complejo (pickeo) para facilitar el hallazgo de los productos específicos.

Asimismo, el traslado de los productos por parte de las grandes industrias farmacéuticas hasta el Cedis y de ahí a las unidades de FarmaCorp se realiza bajo temperaturas controladas, sea en el almacén refrigerado o, según el caso, en contenedores protegidos con gel congelado, lo que garantiza que los medicamentos lleguen en el mejor estado posible.

Contrabando

Con todo este sistema, según explican el jefe de márketing de FarmaCorp, Gabriel Crespo, y el jefe del Centro de Distribución, William Gil, la empresa no sólo quiere garantizar la salud de los clientes, sino también combatir el contrabando de medicamentos, que no cuentan con ningún registro sanitario ni control algún en el manipuleo o traslado, poniendo en riesgo la salud y la vida de los pacientes.

Una réplica de este Cedis de Santa Cruz, pero sin las bandas de traslado, fue puesta en funcionamiento hace tres años en el Parque Industrial de Santiváñez, en Cochabamba, y se espera que uno similar esté habilitado el siguiente mes en La Paz.

Con todo este sistema de tres Cedis, FarmaCorp podrá cubrir todo el país. Desde Santa Cruz, se atenderán las necesidades de todo ese departamento (74 de las 103 agencias de FarmaCorp se encuentran en esa región), además de Beni y Tarija. El Cedis de Cochabamba, en tanto, proveerá además a Sucre y Potosí, mientras que el de La Paz atenderá también Oruro y Pando.

Con todo este complejo y esta red extendida por todo el territorio nacional, ¿seguirá nuestro cliente lector comprando medicamentos de contrabando cuando existe una empresa con un complejo de distribución que ofrece total garantía en la calidad de los productos?

LA EMPRESA

Más de 80 años de vida. FarmaCorp inició sus servicios en 1937 mediante un emprendimiento del bioquímico Osvaldo Gutiérrez.

FarmaCorp nace en 1996 por fusión de empresas. Las hijas del fundador crearon la farmacia Santa María; ambas empresas abrieron sucursales hasta que, en 1996, los nietos fusionaron las cadenas y crearon FarmaCorp.

103 sucursales y 1.600 empleos directos. Actualmente, Farmacorp cuenta con 103 sucursales en todo el país y genera más de 1.500 empleos directos. Se encuentra entre las 10 empresas más grandes del país y es la primera en el área de medicamentos.