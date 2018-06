4 cooperativas auríferas subcontratan a empresas

La Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas (Ferreco) indicó que alrededor de cuatro de sus afiliados (Takia, Guanay, Teoponte y Mayaya) trabajan arrendando los servicios de equipos y maquinaria pesada de otras empresas para desarrollar explotación a cielo abierto.

La semana pasada, se denunció que capitales chinos y colombianos se habrían asociado con cooperativas mineras auríferas bolivianas para explotar el mineral precioso en orillas de los ríos Kaka y Beni, transgrediendo la norma 535 que prohíbe la asociación de cooperativas con capitales privados.

Al respecto, el asesor jurídico de Ferreco, Ramiro Paredes, señaló que esa instancia no tiene conocimiento de sociedades, pero que el elemento central de la actividad minera es la inversión y que la misma se canaliza a través de aportes propios, ventas a futuro, lo que le permite mejorar sus niveles de adecuación de equipos y maquinaria.

En el departamento de La Paz se concentran alrededor de 1.010 cooperativas mineras auríferas, de las que el 870 por ciento pertenecen a Ferreco y Fecoman.

Por su parte, el ministro de Minería, César Navarro, manifestó que no existe la figura de subcontratación, por lo que el Gobierno inició un proceso de saneamiento para evitar transgresiones a las normas nacionales.

Añadió que hasta la fecha se revirtieron a nivel nacional 400 áreas. Dijo que aquellas cuadrículas que no cuenten con la titularidad del derecho minero serán revertidas. El proceso de saneamiento se inició en el río Madre de Dios y se extenderá al norte de La Paz.

EXIGEN MAYOR CONTROL AL AJAM

Sobre la explotación de ciudadanos chinos y colombianos, el asesor jurídico de la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas (Ferreco), Ramiro Paredes, señaló que el control debe ser realizado por la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM).

“Quizás ellos tengan autorización de la AJAM, es probable, porque no nos olvidemos que no solamente el cooperativista tiene derecho acceder a una aérea minera, es para todos, nacionales y extranjeros bajo condiciones establecida en la norma”, aseguró. Asimismo, mencionó que posiblemente haya personas naturales que tienen concesiones, mismas que no están a nombre de cooperativas.