Oferta de ropa usada en las RRSS, desde Bs 2 y con entrega a domicilio

El comercio de la ropa usada pasó —en el último tiempo— de las calles céntricas en los diferentes departamentos a abrirse campo en el mercado en línea a través de las redes sociales.

“Estado de las prendas 10 de 10, precios y tallas en cada fotografía, sólo personas realmente interesadas, serias y responsables”, dice uno de varios grupos de Facebook que se dedican a la venta de prendas y accesorios usados.

Las ofertas de la ropa y accesorios usados varían desde los 2 bolivianos la unidad hasta los 5.600 bolivianos la caja. Según las descripciones, las entregas se hacen a domicilio o se coordinan para citas personales a través de WhatsApp.

Entre los detalles, se describe que hay ropa de verano para niños, ropa juvenil de invierno, parcas con pluma y carteras.

En Bolivia, la venta de prendería usada está prohibida por el artículo 3 del Decreto Supremo 28761. Sin embargo, hasta la fecha, no existe un mecanismo de control en los mercados, pero el desafío de este tiempo se traslada al control del comercio en línea.

Según el representante de los vendedores de ropa usada en Cochabamba, Edilberto Colque, sólo en el departamento existen alrededor de 10 mil comerciantes que se dedican a esta actividad los días miércoles y sábados. Otros recorren las distintas provincias.

Afirmó que, ante la falta de empleo en el país, las personas se dan modos para acomodar la ropa usada en los mercados y, cuando éste se satura ,acuden a las redes sociales generando un nuevo espacio de venta.

“No hay fuentes de empleo en Bolivia y ésa es la principal causa de que sigan proliferándose comerciantes en todo nivel, ya no sólo en ropa usada”, indicó. Añadió que ya no ingresan fardos de ropa usada a Cochabamba, pero no ocurre lo mismo en otros departamentos como La Paz y Oruro.

Desde el Legislativo, se impulsó la norma de asignación competencial que fijaba mayores controles de la venta de ropa usada a través de las alcaldías. Hasta la fecha, no existen avances luego de que a principios de abril los ropavejeros consiguieran suspender su tratamiento.

Según el presidente de la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC), Javier Bellot, existe muy poco control en las fronteras y en los centros humanos.

“Hay algo también que no hemos venido haciendo en nuestro tiempo y es asegurar la competitividad de nuestra producción textilera nacional”, afirmó.

Añadió que las constantes políticas salariales implementadas por el Gobierno impiden que el sector privado pueda generar grandes inversiones para la mejora en tecnología y capacitación de recursos humanos.

“Es el momento en que tenemos que dar un giro de 180 grados y tener que tener una visión mucho más proactiva con nuestro sector textilero”, manifestó.

En reiteradas oportunidades, la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) ha indicado que carece de personal para realizar el control pormenorizado en los centros de comercio.

10 mil comerciantes de ropa usada existen sólo en Cochabamba. Cada miércoles y sábado recorren las ciudades del departamento en busca de clientes.

CONAMYPE SE NIEGA A DEBATIR CON ACTORES

El presidente de la Confederación Nacional de Micro y Pequeños Empresarios (Conamype), Humberto Valdivieso, sostuvo que el sector que representa no dialogará con los vendedores de ropa usada para consensuar normas.

Argumentó que el sector carece de legalidad para poner condiciones o exigir que el Gobierno debata con ellos.

DATOS

Ropavejeros denuncian abusos de la ANB. En octubre de 2017, los comerciantes de ropa usada se movilizaron en distintas ciudades del país en protesta por el decomiso de su mercadería en carreteras y también en los centros urbanos. En Cochabamba, una multitudinaria marcha recorrió la avenida Blanco Galindo hasta llegar a las oficinas regionales de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB).

60 mil microempresas cerraron en 2017. La Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype), a través de su presidente, Humberto Valdiviezo, afirmó que en 2017 se cerraron más de 60 mil micro y pequeñas empresas por falta de políticas de protección al sector.

Buscan un fondo mype para incentivos. La Conamype planteó la creación de un fondo mype para dinamizar a este sector productivo y generador de empleos.

ANÁLISIS

Álvaro Guzmán. Analista Tecnológico

Se puede hacer mucho en Facebook de forma anónima

Una de las razones de este comercio en línea es el anonimato. Si bien Facebook tiene herramientas para validar si una cuenta es o no verdadera, desde el punto de vista de la plataforma, tú puedes crear una cuenta anónima sin mayor problema.

Según la Agetic, el 25 por ciento que utiliza Facebook en algún momento ha creado una cuenta falsa, estamos hablando de que una de cada cuatro personas crea una cuenta falsa.

Se puede hacer un montón de cosas a través de Facebook de forma anónima. Se trata de un canal de comercio electrónico que tiene la capacidad de servir como una tienda abierta las 24 horas del día. Se puede acceder a mucha gente.

Hay 6,5 millones de usuarios únicos de Facebook en Bolivia, de los cuales el 10 por ciento ha comprado en algún momento algo por Internet.