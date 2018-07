Productores del agro proponen alianza contra el contrabando

Los dirigentes y representantes de los diferentes sectores campesinos del agro de Cochabamba determinaron, ayer, que la alianza entre todos los sectores es la única medida para hacer frente al contrabando de productos agrícolas y la falta de mercados para los alimentos locales.

Reunidos en la Cumbre Agropecuaria Departamental, en la sede de la Federación de Campesinos de Cochabamba, analizaron los diferentes problemas que enfrenta el sector, entre ellos los precios y los mercados para la producción.

El presidente de la federación de productores campesinos, Johnny Pardo, informó que participaron de la cumbre representaciones de las 16 provincias del departamento.

Señaló que uno de los problemas centrales que se analizó fue la falta de mercados para que los productores puedan comercializar directamente a los consumidores.

Otro tema que preocupa bastante, dijo en declaraciones a radio Fides que es el problema del contrabando de productos agrícolas procedentes de Perú y Chile principalmente, que están invadiendo los mercados y son comercializados a precios muy bajos con los que no pueden competir.

Recordó que los campesinos pidieron hace ya mucho tiempo la suspensión de la otorgación de certificados fitosanitarios, pero siguen los mercados y tiendas llenos de productos internados vía contrabando, y no se sabe qué tipo de productos son y nadie puede responder por su calidad.

Señaló que, como medidas para hacer frente a este problema, se ha planteado hacer una alianza de todos los sectores campesinos y posteriormente planificar acciones para exigir el freno de este flagelo.

En otros temas, informó que se determinó hacer estudios para identificar el potencial productivo de cada una de las regiones con la finalidad de consolidar la agroindustria en los diferentes rubros, porque sólo a través de una estrategia de transformación de los productos se va conseguir mayores mercados y atender la demanda de la población.

Pardo dijo que para definir este tema se ha invitado a la cumbre al ministro de Desarrollo Rural, Eugenio Rojas.

Precio de la soya

Por otra parte, Pardo informó que se solidarizan con los productores avícolas, de cerdos y otros sectores que se están viendo afectados por el alza del precio de la soya y que es un tema que el Gobierno deberá resolver.

Señaló que no se puede decir que no hay producción porque este año se han tenido lluvias y no se registraron grandes problemas climatológicos.