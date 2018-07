Los avicultores no van hoy a reunión y anuncian medidas

Los avicultores aseguraron que no asistirán a la reunión convocada para hoy por el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, por el desplante que sufrieron el pasado viernes, y anunciaron un endurecimiento de sus medidas de presión, en forma progresiva esta semana, para exigir la atención del Gobierno a la crisis que atraviesa el sector.

El presidente de la Federación de Productores Avícolas de Cochabamba, Héctor Cordero, lamentó la actitud del ministro Cocarico que suspendió el pasado viernes, faltando horas, la reunión que estaba concertada en Santa Cruz.

Señaló que fue “una falta de respeto total y que se les trate de esa manera”, pues, haciendo esfuerzos, toda la dirigencia nacional se trasladó hasta Santa Cruz y una vez no han sido atendidos, por lo que el mismo viernes, las asociaciones “tomaron la decisión drástica de no ir a La Paz, y que la reunión sea en Santa Cruz o Cochabamba, en cualquiera de los dos lugares, y antes del día martes”, dijo.

Agregó que toda vez que ya se encuentran en emergencia nacional, ahora se pasarán a los hechos. “Mañana (hoy) en coordinación a nivel nacional vamos a definir las acciones de presión que se tomarían a partir del miércoles o jueves, no descartamos los bloqueos de carreteras hasta que se establezca el precio justo a nuestra producción, para los pequeños y medianos productores”, precisó.

Paralelamente, dijo que van a salir con sus productos a las calles y pedirán permiso para vender pollos vivos, pues ya no les alcanza el dinero para seguir alimentándolos, y menos para el proceso de faeneo, que les cuesta 3 bolivianos.

“Vamos a coordinar con algunas OTB para llevar los pollos vivos y entregarles. Queremos que esto sea una rutina, porque queremos evitar a los mayoristas que están lucrando a costilla nuestra”, señalo.

Anotó que la posición de todos los pequeños y medianos avicultores del departamento es unánime, que es intolerable la situación y más aún después de la argumentación del ministro Cocarico, quien, sin previo análisis y conocimiento del tema, hace “aseveraciones descabelladas” para no atendernos.

EL ALZA DE LA SOYA ES SÓLO PARTE DE LA CRISIS

“El sector avícola está muy dolido por toda esa discriminación”, expresó Cordero, al insistir que esperan que el Gobierno entienda la crisis que atraviesa el sector.

Precisó que la última subida del precio de la soya “sólo rebasó el vaso de agua y es una pequeña parte que va a terminar de sepultar al pequeño productor”.

Agregó que está el tema del precio justo y costo de producción que debía establecerse en un decreto el pasado año, pero a la fecha no hay nada pese al compromiso del ministro Eugenio Rojas. “Argumentan que deben socializar primero, pero ya pasó un año y medio y no hoy nada. Cuál la intención real de no atender, no sabemos”, manifestó.

Otro de los temas preocupantes, explicó, es la sobreproducción de pollo, de alrededor de 5 mil pollos mes, que está causando graves daños. Después estaría el tema de los insumos, de la soya.

“Queremos un tratamiento especial. La soya ha subido 35 dólares, cuando los precios internacionales están bajando. Es un abuso”, enfatizó.