Cocarico asegura que reunión con productores no fue confirmada

El Ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, informó a Los Tiempos, que la comitiva de porcinocultores y avicultores que se presentó esta mañana en su despacho para desarrollar una reunión, no confirmó su asistencia y debido a ello no participó del encuentro.

“Les he invitado para la reunión del día de hoy, y ellos mediante una carta escrita no han aceptado, y yo ya había hecho otra agenta. Si ellos me ratificaban que iban a venir a la reunión (…) yo les hubiera esperado, no me han ratificado, han dicho que no pueden asistir”, explicó.

Contrariamente, el presidente de la Federación Nacional de Productores Avícolas, Edgar Sandoval, explicó que los representantes de los avicultores y porcinocultores esperaron a Cocarico durante más de una hora e iniciaron el encuentro junto a los técnicos del Ministerio.

“En principio dijeron que se había retrasado porque tenía otra reunión, pasamos a otro tema, pasaron horas hasta que a las 2 de la tarde nos dijeron que ya no iba a asistir sin motivo. Supuestamente era un retraso porque no se coordinó agenda”, sostuvo Sandoval.

Ambos sectores buscan plantear a Cocarico la crisis por los elevados costos de producción que arrastran desde 2016 y genera pérdidas a sus afiliados entre los 3 a 6 bolivianos por kilo de carne entregada a los intermediarios.

Consideran que el incremento a la soya solvente de 35 dólares para el segundo semestre agravará la situación.

Sin embargo, Cocarico cuestionó los argumentos y sostuvo que no se registraron incrementos en los costos de producción.