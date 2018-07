Productores pierden Bs 3 por kilo de cerdo y critican alza de soya

La Asociación de Productores de Cerdo de Cochabamba (Adepor) reportó ayer que sus afiliados pierden hasta 3 bolivianos por kilo de cerdo por segundo año consecutivo, debido a los constantes incrementos de los insumos.

En este sentido, el presidente de Adepor Cochabamba, German Aguilar, informó que el incremento de 35 dólares a la harina de soya solvente autorizado la semana pasada agravará la crítica situación registrada desde 2016. Paralelamente, el presidente de la Cámara Agropecuaria de Cochabamba (CAC), Jhazmany Medrano, informó que el incremento también castiga a avicultores y lecheros cochabambinos, que destinan hasta el 70 por ciento de este alimento en la alimentación de sus animales.

“Nosotros hemos advertido que el alza del insumo de la harina solvente encarece hasta el 20 por ciento dentro de la estructura de costos. Por esto también tendríamos que hacer subir el precio al consumidor final”, explicó Medrano para referirse a porcinocultores, avicultores y lecheros.

Por su parte, Aguilar detalló que los costos de producción por kilo de cerdo oscilan entre los 8,50 hasta los 10 bolivianos. Sin embargo, aseguró que entregan el kilo de cerdo vivo a los intermediarios hasta en 7 bolivianos.

Estimó que el costo de venta a los intermediarios debería ubicarse entre los 10 y 11 bolivianos por kilo de cerdo vivo para tener un pequeño margen de utilidades y aliviar los dos años de crisis.

“En Cochabamba, el sector porcinocultor ha caído porque no hay una voluntad política de nuestras autoridades para fortalecernos. En Santa Cruz le dan mayor prioridad, pero aquí hay un abandono e incluso un maltrato, no hay condiciones de seguir invirtiendo, no hay seguridad jurídica”, afirmó.

Señaló que, ante la falta de incentivo, Cochabamba dejó de ser el mayor productor de cerdo de Bolivia a partir de 2003. Al respecto, precisó que actualmente nuestro departamento produce 7 mil vientres al año, mientras que Santa Cruz alcanza los 40 mil.

Asimismo, añadió que otro factor que afecta al sector es el bajo consumo de cerdo, que en nuestro departamento es de cinco kilos per cápita, mientras que Santa Cruz llega a los nueve y en La Paz a los siete.

LOS PRODUCTORES PIDEN MÁS RECURSOS

La Asociación Departamental de Productores de Cerdo de Cochabamba (Adepor) instalará una mesa técnica con representantes del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras el próximo 31 de julio, con el objetivo de abordar el financiamiento para construir un matadero que permita mejorar sus costos de producción, entre otros temas.

El anuncio fue realizado ayer por el presidente de Adepor, Germán Aguilar. Además, adelantó que solicitarán que el precio de la soya vuelva a los valores del primer semestre de este año.

COCARICO A PRODUCTORES: “ELLOS SON EMPRESARIOS”

A dos años de la declaratoria de emergencia de los pequeños y medianos avicultores y porcinocultores de Cochabamba, que cuestionan el incremento de la harina de soya, el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, sostuvo que el sector debe buscar alternativas para afrontar las medidas porque pertenecen al sector privado.

“Ellos son empresarios, no son dependientes del Estado, ellos tienen que generar sus propias estrategias; nosotros, como una forma de ayuda, establecemos la banda de precios en los alimentos derivados de la soya, porque esto es lo que puede elevar los costos de producción”, afirmó.

Asimismo, justificó el incremento autorizado de 30 dólares para la harina solvente de soya, argumentando que sólo representa el 36 por ciento de la alimentación de pollo.

Sostuvo que el 64 por ciento restante corresponde a maíz y sorgo.