Advierten con escasez de yeso por alza de Bs 30 en la materia prima

Ante el incremento de 30 bolivianos por tonelada de piedra para fabricar yeso aplicado por los asociados a la Federación Departamental de Cooperativas Mineras de Cochabamba (Fedecomin), los pequeños y medianos productores de yeso locales advirtieron el riesgo de desabastecimiento del insumo por el conflicto que se desató entre ambos sectores.

El presidente de Fedecomin Cochabamba, Francisco Larico, justificó la medida argumentando que la subida de 130 a 160 bolivianos por tonelada de piedra caliza fue fijada por una resolución del Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales (Senarecom), emitida el pasado 22 de junio.

Añadió que el costo se estableció luego de un análisis de los costos de extracción del mineral no metálico y de los productores que transforman la materia fina en yeso.

Sin embargo, el represente de la Asociación Departamental de Productores de Yeso, Wilson Gutiérrez, y el presidente de Cooperativas de Productores de Yeso, Alfredo Ayala, acusaron a los cooperativistas de aplicar el incremento desde hace tres semanas de forma unilateral, sin contar con un estudio técnico.

“Son tres semanas que estamos paralizados, no estamos comprando ni una sola piedra con la subida de 30 bolivianos. La materia prima no es suficiente, estamos viviendo un situación crítica, no estamos para elevar los precios, que afectará a la sociedad civil, porque afectaría a la construcción”, sostuvo Ayala.

Precisó que 4 mil familias en el departamento dependen de la producción de yeso. Ambas asociaciones de pequeños y medianos productores agrupan a 136 afiliados.

Mientras tanto, Gutiérrez señaló que la bolsa de 27 kilos de yeso se entrega a las obras e intermediarios a un costo de entre 10 a 12 bolivianos y consideró que el incremento agravará la precaria situación de los productores.

Indicó que las bases decidieron no comprar las piedras como medida de presión y rechazaron al aumento de la materia prima.

“Estamos todos afectados, pequeños, medianos y grandes productores, la Cámara de la Construcción se tiene que pronunciar. Ahora estamos todos paralizados, no hay venta de piedra del sector minero”, afirmó Gutiérrez.

En respuesta, el titular de Fedecomin Cochabamba, Francisco Larico, indicó que durante las reuniones con los productores, los cooperativistas estuvieron dispuestos a negociar el aumento, sin embargo, éste fue establecido por Senaricom.

Destacó que el incremento de la piedra de yeso tiene vigencia de 90 días. Posteriormente se revisarán los costos y se tomará una decisión. Por otra parte, lamentó las acusaciones de los productores y aseguró que el costo de extracción de la materia prima es de 250 bolivianos por tonelada, pero que hasta junio se comercializaba en 130 bolivianos.

Los cooperativistas y productores consultados por este medio informaron que mañana se reanimarán en Cochabamba junto a representantes del Ministerio de Minería para tratar de destrabar el conflicto.

Los productores advirtieron con iniciar medidas de presión si no se retrocede en la medida, mientras que los cooperativistas señalaron que no permitirán el desabastecimiento con producción propia de yeso.

160 bolivianos es el costo por tonelada de piedra con el incremento de 30 bolivianos fijados por Senarecom el pasado 22 de junio.

GOBIERNO INTENTÓ FIJAR PRECIO EN 2017

En abril de 2017, el entonces coordinador de la Secretaría Departamental de Minería, Johnny Mena, informó que el Gobierno, a través del Ministerio de Minería y Metalurgia, buscaba establecer un precio referencial del yeso a solicitud de las empresas y cooperativas que se dedican a la explotación de ese mineral.

DATOS

Conflicto permitió la importación de yeso. Los pequeños y medianos productores de yeso indicaron que en 2015 se pretendió incrementar a 190 bolivianos la tonelada de yeso. La medida favoreció el ingreso del producto desde Argentina, agravando la situación del sector.

El problema de precios persiste desde 2015. Los dirigentes de los pequeños y medianos productores de Cochabamba explicaron que en 2015 se fijó un compromiso para establecer el precio del yeso entre productores, cooperativistas y el Ministerio de Minería.

4 mil familias producen yeso en la región. Se estima que la mayor producción de yeso es elaborada por 4 mil familias agrupadas en dos asociaciones departamentales.

DENUNCIAN COMPETENCIA DESLEAL DE COOPERATIVISTAS

La Federación Departamental de Cooperativas Mineras de Cochabamba (Fedecomin), que extrae el mineral no metálico para fabricar yeso, también produce el insumo para la construcción y lo ofrece hasta en 5 bolivianos menos que los pequeños y medianos productores, denunciaron ayer los dirigentes de este sector.

El represente de la Asociación Departamental de Productores de Yeso, Wilson Gutiérrez, y el presidente de Cooperativas de Productores de Yeso, Alfredo Ayala, calificaron la medida como “desleal”.

Por su parte, el presidente de Fedecomin Cochabamba, Francisco Larico, explicó que Ley de Minería faculta a los cooperativistas a participar del proceso de transformación de materia prima.

En promedio, los pequeños y medianos productores entregan la bolsa de 27 kilos de yeso entre 10 y 12 a los intermediarios, según sus dirigentes. Mientras que los cooperativistas ofrecerían hasta en 7 bolivianos la bolsa de yeso.