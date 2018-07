Vecinos se quejan de perjuicios por la construcción de corredor Quintanilla

A ocho meses del inicio de la construcción del corredor vehicular Quintanilla, esta obra presenta un avance del 28 por ciento y los vecinos señalan que su ejecución deja perjuicios económicos a comercios de la zona, que vieron mermar sus ventas, además que se incrementaron los índices de delincuencia.

“La construcción de este distribuidor nos quitó el espacio para el estacionamiento, y eso no les gustó a nuestros clientes que venían en sus vehículos para almorzar. De algunos ya se lo llevó la grúa, que aparece en menos de cinco minutos cuando quieren llevar la comida”, señaló la encargada de ventas de uno de los restaurantes del lugar.

El porcentaje que estiman en perdidas, según indican las personas entrevistadas por Los Tiempos, está cerca del 40 por ciento, considerando que anteriormente vendían 300 platos al mediodía y ahora lo hacen entre 150 y 170.

En otros recintos comerciales, como farmacias, panaderías o tiendas de otros rubros, también vieron bajar sus ventas, debido a que no hay mucha circulación peatonal en fines de semana, como ocurría antes del inicio de la obra. Asimismo, durante los días hábiles, los vehículos ya no pueden estacionar porque no existen más parqueos autorizados que los momentáneos que reguló la Alcaldía, que además no son usados por los conductores de las líneas de transporte público que circula por estas rutas.

De la misma manera, los pequeños kioscos que estaban apostadas en inmediaciones de la avenida Ramón Rivero y Oquendo tuvieron que darse modos para no sentir el malestar que provocó la construcción del distribuidor y se instalaron sobre la Ramón Rivero, aprovechando que se cerró temporalmente ese cruce.

Otro detalle que preocupa a los vecinos de esta zona es el crecimiento de la delincuencia, pues comenzaron a sustraer celulares, carteras y maletines de los transeúntes que llegan hasta el lugar por distintos factores, uno de ellos, el trabajo.

“Hace un mes, asaltaron a mi compañera. Le robaron su celular en una moto y el otro día también desde una moto me robaron a mí”, declaró un trabajador de la zona.

A esta preocupación de los vecinos se suma la prueba de que en varias oportunidades aparecen, en lugares aledaños a la zona, bolsones y carteras tiradas en los basurales, que se presume fueron sustraídas por los delincuentes, que, luego de revisar y obtener los objetos de valor, los desecharon.

“28% avance satisfactorio”

El porcentaje de avance es del 28 por ciento, y esto deja tranquilo al secretario de Infraestructura de la Alcaldía de Cercado, Carlos Abasto, quien aseguró que la obra marcha conforme a lo establecido en el proyecto presentado por la empresa constructora.

“Estamos con 28 por ciento de ejecución. La idea es que se termine mucho antes del plazo que se tiene y estamos seguros que así será. En un par de meses, intentaremos habilitar el paso de la Ramón Rivero para que haya circulación de este a oeste”, manifestó la autoridad.

Abasto también aseguró que el paro de cuatro días ocurrido en junio por falta de pago a los obreros no afectó en el avance del proyecto.

Baja venta, registraron los propietarios de los locales comerciales de la zona de la plazuela Quintanilla por la construcción del corredor.

CASAS Y TIENDAS USAN MÁS AGUA

Las viviendas y los locales comerciales, en la actualidad, utilizan más agua que antes del inicio de la construcción del corredor vehicular Quintanilla debido a que por las obras, que comenzaron en noviembre de 2017, se asienta más suciedad en los lugares y eso, sobre todo en las tiendas, debe ser limpiado con mayor frecuencia para dar comodidad a los clientes.

DATOS

Inicio de obras del corredor Quintanilla. La ejecución comenzó en noviembre de 2017 y hasta la fecha tiene 28 por ciento de avance.

Pretenden disminuir el recorrido al norte. Lo que se pretende con esta obra es reducir el tiempo de traslado del centro de la ciudad a la zona norte de un aproximado de 12 a 20 minutos y que el paso sea menos complicado.

Tiempo de construcción de la obra. El tiempo estimado de la construcción de esta obra, en primera instancia, fue de dos años; sin embargo, posteriormente indicaron que sería de 18 meses. Comenzó en noviembre de 2017 y tiene que culminar en junio de 2019.

Paro de cuatro días no afectó el avance. En junio de este año, los trabajadores de la empresa de Imisapi POC paralizaron las obras por cuatro días, protestando por la falta de pago; posteriormente, retomaron a las obras. Esto no perjudicó en el avance.