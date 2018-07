Álvaro Guzmán, gerente Connaxis: “Actualmente no me imagino a una empresa sin sus sitios en internet”

Álvaro Guzmán es gerente nacional de Connaxis, una empresa especializada en brindar información, orientación y capacitación para que las firmas tradicionales den un paso a la digitalización, como una forma de crecimiento empresarial, centrándose en la optimización para llegar a los nuevos clientes que utilizan diferentes medios tecnológicos. Además, es una de los ganadores de eCommerce Awards Bolivia 2018, que se realizó en Santa Cruz el pasado 6 de julio, como la mejor agencia de marketing online en Bolivia. El empresario cochabambino conversó con Los Tiempos.

- ¿Cómo empieza en este mundo de la tecnología empresarial?

- Yo estudié Ingeniería de Sistemas hace muchos años. Cuando terminé la carrera vi en internet una gran oportunidad. No se necesita más que una computadora y un cable con la cual se puede ingresar a un contenido infinito y a un mercado que jamás podríamos acceder y también vi a la gente que necesitaba páginas web, diseño gráfico y todo eso yo lo aprendí.

- ¿Fue fácil convencer a las empresas para que ingresen a la era digital?

- No. En las primeras ruedas de negocios en las que iba a tocar las puertas de las empresas, en la Feicobol, les ofrecía páginas web y/o de Facebook y me decían que eso era sólo para los nerds o me respondían que eso era para que los ‘ch’itis’ se entretengan. Actualmente, no me imagino a una empresa sin sus sitios en internet.

- ¿Cuantos años ya está con su empresa en el país?

- Seis años con Connaxis. Antes, tenía una empresa que iba en la misma área, pero cuando hicimos la alianza con Connaxis fuimos creciendo a nivel internacional. Ahora, operamos en Bolivia, Argentina, Perú, España, Polonia y Estados Unidos.

- ¿Bolivia está preparada para este cambio?

- Marcos Pueyrredon (presidente del e-Commerce Institute) me decía que Bolivia está creciendo el 30 por ciento anualmente en el tema de comercio electrónico y eso es bueno.

Además, un estudio realizado en Estados Unidos indica que Bolivia es el tercer país en aceleración digital con un índice del 32 por ciento. Los últimos cuatro años el crecimiento ha sido exponencial.

- ¿Cuántas empresas cree que ya ingresaron a este mundo?

- Estimo que por lo menos el 90 por ciento de las empresas ya comenzó a ingresar a las redes, sea en Facebook o con sus correos electrónicos o páginas web, pero eso no asegura el éxito digital, porque lo que invierten no es suficiente porque también hay otras que invierten más.

- ¿Cuáles son los pasos que deben atravesar las empresas para saber si están yendo por buen camino?

- En el proceso de madurez digital existen niveles. El primero, es tener presencia digital: tienes que tener página, correo electrónico y Facebook; en el segundo, tienes que empezar a conseguir oportunidades de clientes y que la gente muestre el interés de los productos que ofertas; el tercero, es cuando las empresas ya comienzan a vender en línea. Hay algunos teóricos que añaden dos niveles más que es la optimización en las ventas y la automatización de las ventas.

- ¿Esto puede matar lo que actualmente conocemos en las empresas como la mano de obra humana...?

- Bueno, no puede ser que lo digital mate a lo tradicional, porque de esa manera se estaría descartando la experiencia y el conocimiento de los profesionales. Lo que se debe hacer es capacitar a los profesionales en temas digitales. Tienen que entender por lo menos lo general en temas digitales para que se complementen los conocimientos. La clave es capacitarnos.

- Y los medios tradicionales, ¿cree que se verán afectados?

- No, porque creo que ambos pueden ser complementarios y se pueden apoyar en cada uno, porque los medios tradicionales tienen mucha credibilidad y eso no lo tienen los medios digitales. Entonces, se pueden generar estrategias complementarias.

DATOS

Empresas tradicionales vs empresas digitales. “Con las empresas tradicionales tienes un público reducido a nivel local y tal vez nacional (...) Con las empresas digitales puedes abrir tu mercado de manera infinita, llegando a todos los sectores que cuentan con servicio de internet”, dice.

Perfil del personal en las empresas digitales. Profesionales con experiencia, creatividad y actualizados en temas digitales.

FICHA PERSONAL

Álvaro Guzmán

Emprendedor y empresario con más de 12 años de experiencia en servicios de consultoría en transformación digital.

Cargo Actual: Gerente nacional de Connaxis Bolivia, actualmente trabaja con más de 50 marcas en servicios de agencia digital, e-commerce y comunicación digital.

Trayectoria: Trabajó en proyectos de desarrollo, diseño y comunicación en varios países para empresas y organizaciones como Thomson Reuters, Merkle, Envato, M&Ms, Universal Studios, Munchkin, Tigo, YPFB entre otras.