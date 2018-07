Gobierno congela juicio a Mesa y el vocero dice que defenderá el 21F

El vicepresidente del Estado y presidente de la Asamblea Legislativa, Álvaro García Linera, anunció ayer que no se considerará el pedido de autorización de juicio de responsabilidades contra Carlos Mesa por el caso Quiborax en esta legislatura y aseguró que el expresidente puede hacer política y ser candidato.

En contrapartida, Mesa aseguró que no es momento de hablar de candidaturas porque es parte de la estrategia del MAS para legitimar la “ilegal” candidatura de Evo Morales y pidió que sea el MAS el que defina al postulante que sucederá a Morales en la candidatura del oficialismo.

“Una vez que estamos decidiendo que la Asamblea Legislativa no va a tratar su tema, por lo tanto, no va a afectar su candidatura, puede ser candidato, que sea candidato, pero que lo diga de frente, que no utilice el juicio para victimizarse o para figurar”, señaló el segundo mandatario y demandó que no utilice como pretexto el juicio de responsabilidades para hacer campaña política.

El proceso por el caso Quiborax iba a paso acelerado, ya que en menos de un mes y medio entró a la ALP, cuando otros casos, como el del exministro oficialista Hugo Salvatierra, sigue “dormido” en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), denunció la oposición.

Tras las declaraciones de García Linera, las respuesta no se dejó esperar. Mesa, a través de su cuenta de Twitter, afirmó que no requiere permiso para hacer política y que continuará defendiendo los resultados del 21F.

“Y, por cierto, Vicepresidente, el monopolio de la política no lo tiene su Gobierno. Como ciudadano, tengo el derecho de hacer política como y cuando quiera, en el marco de la ley, sobre todo para combatir el autoritarismo de su régimen defendiendo el 21F”, refiere el exdignatario.

En tanto, García Linera aseguraba que la Asamblea Legislativa Plurinacional (AL) no va a tocar este juicio, que haga política, pero que no use como pretexto el juicio para decir que es un perseguido, “él no es un perseguido político, él es un político con delirio y afán de persecución y figuración”.

“Señor Vicepresidente, defenderme de acusaciones sin fundamento de quienes son responsables de daño al Estado no es hacer política, es enfrentar la maquinaria del Ejecutivo que tiene al Poder Judicial a su servicio”, dijo.

Horas antes, el presidente del Senado, José Alberto Gonzales, refirió que “Mesa deje de victimizarse, que el juicio duraría por lo menos un par de años, que puede presentar su candidatura”.

Respecto a la acusación de que su decreto de reversión de concesiones fue errado, Mesa publicó: “Aprobé el DS de expulsión de NMM amparado en la Ley 2564, usé el término revocatoria amparado en la ley 2341 y DS reglamentario 27113, arts. 51 y 59, y anulé las concesiones vía Superintendencia de Minas, amparado en el Código Minero”.

42,6 Millones de dólares pagó Bolivia tras perder el juicio con Quiborax, una polémica empresa boliviano chilena que tenía concesiones en el salar de Uyuni.

GOBIERNO ECHÓ A QUIBORAX EN 2004

Mediante el Decreto Supremo 27589, del 23 de junio de 2004, el Gobierno de Carlos Mesa revocó la concesión minera que el Estado otorgó a la empresa Non Metallic —de la que Quiborax era filial en el país— para la explotación de ulexita en el salar de Uyuni.

El 6 de febrero de 2006 Quiborax demanda a Bolivia en Ciadi.

El proceso fue suspendido el 13 de junio de 2008, en busca de un acuerdo, que no llegó a pesar de ofertas concretas.

El 14 de septiembre de 2015 la Ciadi determinó que Bolivia debe pagar a QuIborax 42,6 millones de dólares, decisión que fue apelada por el país pero ratificada por el tribunal en 2018.

OPINIONES "No existe un juicio justo. Estamos hablando de un caso que no tiene ni pies ni cabeza, van 12 a 13 años que manejan este proceso, pudieron negociar con 3 millones, y, sin embargo, decidieron perder 42 millones. Es una vergüenza". Luis Felipe Dorado. Diputado Demócratas. "Él (Carlos Mesa) debería tomar una decisión prontamente y no por una responsabilidad personal. Él dijo si las condiciones se dan (para ser candidato) él podría ser. El que tiene que comunicarlo es él". Wilson Santamaria. Diputado UN.

MESA PROPONE UN “DÍA D” PARA LA UNIDAD POR EL 21F

El vocero Carlos Mesa expuso ayer en un panel sobre democracia en la Universidad Católica Boliviana (UCB) de Cochabamba, donde explicó la urgencia de la unidad de plataformas y colectivos ciudadanos e incluso propuso un “día D” para que se ejecute un plan que obligue al presidente Evo Morales a cumplir con el referendo del 21F.

En medio de gritos de “Bolivia dijo No”, el expresidente dijo que “el que tiene que buscar candidato es Evo Morales” y planteó dos elementos para construir la unidad opositora.

Primero, que la unidad debe ser dispuesta a la “generosidad y al sacrificio” y el otro punto es vencer los prejuicios contra los partidos políticos, que son los instrumentos legítimos y legales para la toma del poder.

Propuso la constitución de una “plataforma del 21F” que incorpore a los partidos políticos y los colectivos ciudadanos sin ninguna jerarquía, ya que ambos serían parte de un mecanismo superior.