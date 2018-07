Los ingresos de la industria maderera bajan a la mitad

Los ingresos mensuales de las industrias madereras cayeron de 6 mil a 3 mil bolivianos en los últimos dos años, debido al creciente ingreso de muebles del extranjero y el poco acceso a créditos bancarios, informó ayer el presidente de la Federación Departamental de Carpinteros de Cochabamba, Francisco Xavier Prudencio.

“Ya no utilizamos madera sólida, madera entera. Hoy en día tenemos puertas de madera combinada con placas o incluso simplemente placas. La placa tiene muchos problemas en comparación de la madera maciza”, explicó Prudencio. Precisó que en Bolivia existe un ingreso masivo de muebles de melamina.

Hace dos años, el sector generaba un ingreso bruto de 50 mil bolivianos, de los cuales se obtenía un rédito de 6 mil bolivianos. Ahora el ingreso bruto es de 20 mil bolivianos y la ganancia es sólo 3 mil.

Pero ese no es el único problema. Las pequeñas industrias madereras atraviesan por una crisis, porque tampoco pueden renovar su maquinaria para tecnificar su producción debido a los elevados intereses de los préstamos. Actualmente, el interés más bajo al que accede el sector está por encima del 11,5 por ciento.

“Hasta el momento el BDP nos ha ofrecido el crédito al 11,5 por ciento. Este evento es para acercarnos y plantear un interés mucho menor y el compromiso anticipado del BDP es tratar un menor interés para el sector”, afirmó.

En Cochabamba existen alrededor de 4.500 unidades productivas madereras que tienen maquinaria, pero existen otros 28 mil trabajadores asociados y 60 mil que trabajan por cuenta propia. “Calculamos que hace no más de dos años la cifra estaba por encima de los 100 mil”, explicó.

Según el viceministro de la Micro y Pequeña Empresa, Saturnino Ramos, la industrialización en Bolivia ingresó en “decadencia”. Añadió que actualmente se trabaja en la capacitación de pequeños empresarios en temas de diseño.

El objetivo, según Ramos, es evitar diseños copiados para dar lugar al uso de la iconografía tradicional boliviana.

DATOS

Repunta el sector forestal del país, El interés por la madera boliviana que ha retomado mercados como Estados Unidos, China, Vietnam, Corea del Sur y Japón refleja en el sector forestal evidentes señales de recuperación luego de seis años de crisis, a raíz del decaimiento de las exportaciones.

Se produce 1,3 millones de metros cúbicos. La producción de madera en la zafra 2015 fue de 1,7 millones de metros cúbicos, en 2016 se redujo a 1,6 millones y en 2017 cayó a 1,3 millones.

INDUSTRIALES ADVIERTEN SOBRE IMPACTO NEGATIVO

La informalidad genera desincentivos y serios impactos negativos tanto de mercado, laborales, tributarios, ambientales para la industria manufacturera privada nacional y para el desarrollo del país, según la Cámara Departamental de Industrias de La Paz (Cadipaz).

A través de un comunicado, Cadipaz advierte que de acuerdo a estudios de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), la informalidad representa alrededor de 2.213 millones de dólares por año y un impacto negativo sobre el PIB de 1 a 1,5 puntos porcentuales.

“El sector informal no contribuye con impuestos, no genera fuentes de trabajo formal con aportes a la seguridad social (...), no respeta las normas de defensa al consumidor y medioambientales”, manifiesta el sector en el documento.