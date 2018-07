Guillen: Crecimiento agropecuario fue del 6,6% e impacto de sequía será el tercer trimestre

El ministro de Economía y Finanzas, Mario Guillén, destacó el crecimiento del 6,6% del sector agropecuario, uno de los que más crece a nivel nacional, y dijo que la sequía que enfrenta el sector recién impactará en el Producto Interno Bruto (PIB) durante el tercer trimestre del año.

En conferencia de prensa en la que se ofreció información del crecimiento económico del país al tercer trimestre del año, Guillén señaló que el sector que más crece es el agropecuario, pero que hay que medir el impacto de los efectos climáticos.

"En función de lo que producen las pérdidas no tienen impacto (...). Cuando hablábamos a comienzo de año del fenómeno de las lluvias decían que perdían montos parecidos ($us 90 millones) y solo impactó en el 3% de la producción total, ¿qué está generando esa distorsión?, que el sector crece al 6.6% crecimiento, porque se van retrasando los periodos de siembra y luego de cosecha", dijo.

Guillén señaló que el segundo trimestre el sector agropecuario ha estado en periodo de cosecha, que es cuando se ha enfrentado al fenómeno de la sequía que podría retrasar la campaña agrícola.

"Todavía no hemos cuantificado la pérdida real como producto de la sequía y cuál va ser el impacto en el PIB, eso va impactar en el tercer trimestre de este año", indicó.

Sin embargo, destacó que en “términos generales” en el primer trimestre del año se registró un crecimiento del 4,44% del PIB. Aseguró que se requeriría crecer en 4,2% en el segundo semestre para garantizar el pago del doble aguinaldo.

El Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) a través de su gerente General, Gary Rodríguez advirtió que, las pérdidas generadas en la producción de granos y oleaginosas hasta el 20 de julio, como consecuencia de la sequía no podrán ser revertidas, y por el contrario se prevé que se profundice.

"No creemos que esta situación se vaya a revertir y por el contrario tiende a profundizarse en la medida que el clima no está siendo benévolo, sobre todo en el área de expansión al Este donde el 70% de la producción de invierno se encuentra, porque no se está recibiendo precipitaciones pluviales como se había previsto", señaló.

Rodríguez dijo que el año 2017 fue pésimo, "un año para el olvido", y que aunque la presente gestión está mejor, para el sector productivo del oriente, hay un bajón en relación a gestiones pasadas de 700 mil toneladas en las exportaciones de soya y derivados producto de la cosecha de verano.