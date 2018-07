Sinosteel desmonta 20 hectáreas para el proyecto de El Mutún

Aunque todavía no se ha concluido con los pasos administrativos para la orden de proceder, la empresa china Sinosteel Equipment Engineering, realiza algunos trabajos previos de desmonte de 20 de 80 hectáreas en el lugar donde se pretende efectuar los estudios de suelo y de ingeniería del proyecto siderúrgico de El Mutún, informó el presidente de la Empresa Siderúrgica Mutún (ESM), Jesús Lara.

Cuando se completen las 80 hectáreas, se procederá a realizar el estudio de suelo, de ingeniería a detalle y a diseño final. “Con ello empezaríamos la construcción de la planta”, dijo Lara, a tiempo de mencionar que el inicio de obras se emitiría en septiembre.

En este sentido, el principal ejecutivo de la ESM explicó que la Sinosteel contrató a un grupo de 26 personas del municipio de Puerto Suárez y a otro grupo de 30 personas entre nacionales y chinas que estarán a cargo del proyecto. Agregó que, pese a que todavía no se ha dado la orden de proceder, Sinosteel inició los trabajos debido a la certeza que tiene respecto de la puesta en marcha del proyecto.

Uno de los requisitos que todavía está en proceso de aprobación está relacionado con la presentación de la boleta de garantía de las empresas encargadas de la construcción y supervisión del proyecto. Lara informó que el Banco de Exportaciones e Importaciones de China (Eximbank), financiador del proyecto, exige el cumplimiento de 15 requisitos previos al primer desembolso, que asciende a 69 millones de dólares.

La semana pasada, un grupo de 12 trabajadores tomó de manera pacífica las instalaciones de la ESM ubicadas en el municipio de Puerto Suárez (Santa Cruz), exigiendo al Gobierno realizar las gestiones para el financiamiento.

EL DIRECTORIO DE LA ESM NO SE REÚNE

Ayer debió realizarse una reunión de directorio de la ESM, pero ésta no pudo instalarse ya que no asistió la suficiente cantidad de directores y no hubo quórum. La cita será programada para los próximos días, pero todavía no hay fecha establecida.

Sin embargo, Antonio Tudela, director de la ESM por el municipio de Puerto Suárez, asistió a la reunión, pero no fue tomado en cuenta por el director de la ESM, Jesús Lara, ya que Tudela cuenta con el apoyo del alcalde de su municipio, pero no de los concejales, por lo que Lara le recomendó no asistir a las reuniones de directorio hasta resolver dicho conflicto interno.