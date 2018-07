Vice dice que el conflicto limítrofe entre Chuquisaca y Santa Cruz fue “inventado”

El vicepresidente, Álvaro García Linera, llegó hoy a Sucre a explicar el límite entre los departamentos de Chuquisaca y Santa Cruz. Aseguró que el conflicto sobre este tema ha sido inventado por actores políticos.

"Los actores políticos se inventaron un conflicto de límites para enfrentar a Chuquisaca con Santa Cruz y para enfrentar a Chuquisaca con el Gobierno, esos mismos estrategas de la derrota", afirmó la autoridad, a tiempo de hacer una extensa explicación sobre la zona que divide ambos departamentos y sobre la determinación de que el campo gasífero Incahuasi corresponde al territorio cruceño.

Aunque el Vicepresidente remarcó que en lo personal le hubiera gustado que el campo fuera compartido entre las dos regiones porque Chuquisaca necesita recursos por concepto de regalías.

"En lo personal, como dije públicamente, me hubiera gustado que un pedazo de este lago de gas estuviera para este lado porque es justo, porque Chuquisaca requiere más fuentes de recursos, Santa Cruz tiene varios ingresos, Chuquisaca no tiene tanto, pero lo personal no puede sobreponerse a la ley", sustentó.

Agregó que mediante una Ley de hace más de 100 años ya se fijó el límite departamental y durante la gestión del presidente Evo Morales no se manipuló ninguna información al respecto.

"Presidentes sucrenses (Fernández Alonso) definieron los límites, nosotros no hemos ni modificado, ni manipulado, ni tergiversado. Sin embargo, hubo gente que (quiso) olvidar las leyes (de límites) con el afán de generar un conflicto político", sostuvo.

Aseguró que los dirigentes del movimiento cívico de Chuquisaca, que impulsaron las movilizaciones de mayo pasado en defensa del campo gasífero Incahuasi, no querían mostrar a la población los límites fijados en la época de la república y mediante la manipulación de la información intentaron obtener algún tipo de rédito político.

"Hubo incluso gente del MNR, MIR y ADN que ha atacado al Gobierno, diciendo que el Gobierno no se preocupa de Chuquisaca, pero son unos sinvergüenzas", manifestó García Linera, al concluir que el conflicto de límites "ha sido un falso problema, un problema manipulado con falsedades y un tema manipulado políticamente".