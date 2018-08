Senasag reforzará controles en frontera para certificar calidad de arroz importado

COCHABAMBA

Tras descartar la presencia de “arroz plástico” en mercados del territorio nacional, el jefe nacional de la Unidad de Inocuidad Alimentaria del Senasag Cochabamba, Alejandro Mattos, adelantó que reforzarán controles a los productos importados a “manera de vigilancia” y para tranquilizar a la población.

“Descartamos la presencia de arroz plástico en el país. Sin embargo, hay que seguir vigilando para evitar problemas y para importar un arroz con la calidad necesaria. A raíz de la experiencia vamos a ir tomando muestras a manera de vigilancia en las importaciones”, remarcó.

Manifestó que los controles continuarán en coordinación con personal de las intendencias municipales en todo el territorio nacional.

“Generalmente el arroz que ingresa al país proviene de Brasil, Argentina y Paraguay, esas son las fronteras que vamos a vigilar. Hay algunos volúmenes de Estados Unidos y otros países pero estos son pequeños. Los granos serán sometidos a pruebas de laboratorio porque los métodos caseros no son tan efectivos”, aseveró.

El funcionario exhortó a las amas de casa a mantener la calma porque se toman los recaudos necesarios para garantizar que los alimentos que ingresan a Bolivia sean orgánicos.

En este marco, Mattos detalló que los controles a arroz importado iniciarán en aproximadamente 20 días.

“De momento no está ingresando de otros países. Nosotros vamos ir tomando muestras en la medida en que los importadores introduzcan el producto. Los controles se harán en puestos de la Aduana Nacional. El alimento no será liberado mientras no se tenga los resultados de laboratorio”, finalizó.