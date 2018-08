CNC: Aduana debe evitar la subfacturación de productos chinos ante invasión de importaciones

La Cámara Nacional de Comercio (CNC) a través de su presidente, Marco Antonio Salinas afirmó que frente a la invasión de importaciones desde la República Popular de China, le corresponde al Gobierno implementar políticas de protección a favor de la industria nacional.

"China se ha constituido en el principal país del que estamos importando, tenemos bienes de capital, bienes de consumo y por el tamaño que tiene y los subsidios que tiene, ofrece precios muy bajos que definitivamente están afectando a la industria nacional, por eso la Aduana debe evitar la subfacturación para que los precios lleguen a su precio real", dijo.

En criterio de Salinas, el Estado tiene la obligación de generar políticas de protección de la industria nacional, que no pasen por la creación de barreras definitivas porque "creemos en el libre comercio".

"Senasag también tiene que intervenir viendo la calidad de los productos de alimentos e insumos que vemos que en muchos casos, no cumplen con la calidad que se requiere. Se debe exigir certificaciones de calidad y la Aduana, que no haya subfacturación", aseveró.

Salinas dijo que la invasión China es un fenómeno mundial, pero debe ser cada país el que asuma su responsabilidad.

"Pedimos políticas de Estado pidiendo al Gobierno chino que no solo haya comercio, porque las inversiones se han dedicado a la minería, y deberían avocarse a la industria", sostuvo.

Señaló que los empresarios no se oponen a la llegada de ciudadanos chinos, siempre y cuando inviertan en el país, sobre todo en el sector productivo. "Vemos que el Gobierno ha flexibilizado las visas (para ellos), mientras cumplan la normativa y vengan a hacer inversiones son bienvenidos", dijo.

De acuerdo a información oficial, la balanza comercial entre Bolivia y China llegó el 2017 a $us 2.430 millones, $us 2.030 millones favorables a las importaciones de bienes y servicios chinos, mientras que el país exportó al gran asiático por un valor de $us 400 millones.