Navarro: No se darán derechos mineros en áreas protegidas sin permiso del Sernap y la ABT

El ministro de Minería, César Navarro afirmó que la Autoridad Jurisdiccional de Administración Minera (AJAM) no otorgará derechos mineros en Áreas Protegidas (AP), si es que no tienen autorización del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) y la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras (ABT).

"Tenemos un trabajo y el tema de las áreas protegidas para la otorgación de derechos prácticamente es en coordinación con la ABT y el Sernap; no se va otorgar ninguna área de trabajo si no tiene autorización ni de la ABT ni del Sernap", señaló luego de asistir a la reunión de gabinete.

El director del Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi (PNANMI), Marcos Uzquiano advirtió hace unos días de las fuertes presiones que sufre el área más biodiversa del mundo por sectores mineros.

Informó de las intenciones de las cooperativas mineras de Apolo de ingresar al AP para realizar la explotación aurífera, restringir el ingreso de los guardaparques y presionar para flexibilizar las normas ambientales.

Uzquiano mediante su cuenta de Facebook detalló que en un ampliado de la Central Local de Cooperativas Mineras Auríferas de Apolo desarrollado el pasado fin de de semana, se asumieron varias determinaciones en contra del Madidi, el parque natural más biodiverso del mundo.

En el encuentro realizado en la sede de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos Tupaj Katari de la provincia Franz Tamayo de la población de Apolo, dijo que se determinó restringir el ingreso de los guardaparques dentro del área protegida, exigir el cambio total del personal del Madidi dependiente del Sernap, además de exigir el traslado de la oficina central del PNANMI Madidi a la población de Apolo.

El director del Madidi también alertó que en la cita sindical, las cooperativas auríferas se declararon en estado de emergencia y exigen la presencia de las máximas autoridades del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, el Sernap, la AJAM, el Viceministerio de la Coca hasta obtener "respuestas positivas a sus demandas".

"Se asumen determinaciones en contra del área protegida a raíz del control y cumplimiento normativo por la exigencia de la autorización de ingreso y las licencias ambientales previo al inicio de operaciones realizado por los guardaparques en el cumplimiento de sus funciones y el Reglamento General de Áreas Protegidas", escribió Uzquiano.

Lamentó que en dicho encuentro, se realizaran fuertes cuestionamientos a la creación del área protegida y los territorios indígenas, y que en criterio de las cooperativas auríferas serían la razón para la pobreza de las comunidades y la postergación del municipio.

"Lamentablemente la asistencia de autoridades que representan a la circunscripción 15 y al Gobierno Departamental de La Paz por medio del Sub Gobernador de la provincia Franz Tamayo sólo sirvió para justificar y de cierta manera incitar la toma de las determinaciones asumidas (...). Cuando el hombre haya terminado con el último árbol, matado al último animal y contaminado sus ríos nos daremos cuenta que el dinero no se come", expresó a través de las redes sociales.

El Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi, considerado el más biodiverso del mundo, solo cuenta con 27 guardaparques que deben resguardar casi 2 millones de hectáreas de un territorio que se desplaza desde los 6 mil hasta los 180 metros sobre el nivel del mar (msnm).