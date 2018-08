Cifra que exige el BBVA en el Ciadi será confidencial por seis meses

Por una cláusula de confidencialidad que dura seis meses, el Gobierno no revelará la cifra que exige el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) por el arbitraje instaurado en contra del Estado boliviano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativo a Inversiones (Ciadi).

En conferencia de prensa el ministro de Economía, Mario Guillén, señaló que el Gobierno de Evo Morales heredó un contrato indefinido del año 1997 firmado con la Administradora de Fondo de Pensiones (AFP), y que precisamente es uno de los argumentos de la demandante, ya que el próximo año dejará de operar en el país para dar paso a la nueva Gestora Pública.

“Cuando nos demandan o hacen uso de su derecho se establece un periodo de negociación que generalmente dura seis meses, porque todo lo que se diga en el periodo de negociación no puede ser utilizado para el arbitraje en sí mismo”, señaló.

Guillén dijo que con la nueva Constitución Política del Estado (CPE) de 2009 se prohibió la administración de pensiones por parte de privados y se aprueba una nueva Ley 065 de Pensiones. “Se comunicó a las dos AFP; se ha estado conversando pero una de ellas decidió acudir al arbitraje y ha hecho uso de sus derechos que está en los contratos”, señaló.

El titular de Economía aseguró que las dos AFP, tanto BBVA Previsión como Futuro seguirán, operando en el país hasta que se concluya la migración de información y empiece a funcionar la Gestora.

“Si en algún caso hay que pagar un monto a la AFP, este dinero no va a salir de los aportes de las personas, sino de quienes asuman la administración que va a ser la Gestora o el Tesoro General del Estado (TGE), no se va a utilizar plata de los aportantes para pagar la indemnización y tienen la obligación de seguir trabajando”, subrayó.

El Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) informó que decidió recurrir a un arbitraje en el Ciadi para que se defina el monto de dinero que el Estado boliviano debe pagar por la salida del país de AFP Previsión, que es gestionada por la citada entidad bancaria.

“Durante todo este tiempo, BBVA ha notificado en diversas ocasiones su voluntad de negociación con el Gobierno de Bolivia, para un traspaso fluido y ordenado con el regulador y las autoridades. A pesar de la presentación de varias propuestas no ha sido posible el acercamiento de posturas”, señala una nota de prensa publicada en el portal de BBVA.

La entidad informa que desde que se conoció que el sistema de pensiones iba a pasar a ser gestionada por el Estado se inició un proceso de transición, el cual no ha podido ser completado hasta la fecha. El funcionamiento de la gestora pública se formalizó en 2015 y en septiembre de 2017 su funcionamiento fue pospuesto.

ANÁLISIS

Amparo Cordero. Experta en Derecho internacional

“Las partes definen sus plazos”

En un juicio arbitral, las partes definen sus plazos y esa es la diferencia con un juicio ordinario.

Presentada la solicitud de arbitraje por el BBVA, el Ciadi les recomienda que intenten una nueva negociación, entonces las partes se sientan a negociar. Ellos mismos definen si son seis meses. Sino lo resuelven entran al procedimiento arbitral propiamente dicho.

Sólo si las partes no se pusieran de acuerdo, entra el reglamento del Ciadi. En los tribunales arbitrales, no son muy prolongados los procesos, dependen de la complejidad de los casos podría durar dos o tres años, pero no son prolongados como los juicios ordinarios o los juicios ante la corte internacional.

Si la conciliación no progresa, se inicia el procedimiento arbitral y habrá una audiencia preliminar en la que las partes van a definir otros plazos. Habrá un nombramiento de árbitros y eso va ser en la primera audiencia.

Posteriormente, el BBVA presentará su requerimiento y qué está solicitándole al Estado. Está diciendo que el Estado está incumpliendo un compromiso que había asumido con el banco.