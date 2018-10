Guillén ratifica las cifras del agro y CAC lamenta pérdidas

Mientras el ministro de Economía, Mario Guillén, ratifica las cifras de crecimiento del agro sobre todo en Santa Cruz, la Cámara Agropecuaria de Cochabamba (CAC) denuncia que la invasión de papa, cebolla y tomate de Perú provoca pérdidas para el sector.

El presidente de la CAC, Jhasmany Medrano, indicó que, a diferencia de lo que dice el Gobierno, su sector está pasando por un momento muy difícil debido al ingreso de productos de contrabando, además de leche en polvo de Argentina y Paraguay, que son más baratos que el nacional.

Pero hay que añadir que este año, por la crisis Argentina, la exportación de plátano y palmito se redujo. Sólo hasta el primer semestre de este año, la exportación de banano a ese país disminuyó en un 20 por ciento, según datos del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE). En cambio, el palmito se ha dejado de cultivar, las latas se permanecen almacenadas y los productores esperan encontrar mercado en Venezuela y Francia, pero a la fecha no hay nada.

“No hemos crecido. Por el contrario, tenemos sectores como el lechero, palmitero, bananero que están muy afectados. Quizá Santa Cruz ha crecido porque han recibido apoyo del Gobierno. Considero que ellos gozaron de una bonanza económica, no así Cochabamba”, manifestó.

Según las cifras presentadas por Guillén, el sector agropecuario del país alcanzó un crecimiento de 7,6 por ciento en 2017, impulsado por los productos agrícolas industriales que tuvieron un crecimiento del 9,9 por ciento. Los productos agrícolas no industriales tuvieron un crecimiento de 8,7 por ciento, contrario a lo que ocurrió en 2016, cuando decrecieron un 1,9 por ciento.

El sector lechero también atraviesa por una situación crítica porque su materia prima ya no se vende debido a que la leche extranjera ingresa más barata en relación a la nacional. Medrano explicó que, cada mes, se importa un monto 50 millones de bolivianos de leche en polvo, otra cantidad ingresa de contrabando al país.

Debido a esta situación, 5 mil familias son afectadas directamente.

DATOS

Agricultura creció en 7,6% en 2017. El Ministro de Economía ratificó ayer que el crecimiento de la agricultura en 7,6 por ciento en 2017.

En 2016, la cifra fue menor en relación a 2017. En 2016, la agricultura creció 3,1 por ciento y el sector agrícola no industrial decreció 1,9 por ciento.

No hubo situaciones de emergencia. En 2017, la producción agrícola no industrial registró un mejor año, no hubo sequía ni plagas, según el Ministerio de Economía.

REUNIÓN CON EMPRESARIOS DEPENDE DE AGENDA DE EVO

REDACCIÓN CENTRAL

El ministro de Economía y Finanzas, Mario Guillén, saludó ayer la apertura al diálogo de la Confederación de Entidades Empresariales de Bolivia (CEPB) para el pago del beneficio.

Guillén manifestó que la fecha para el encuentro depende de la agenda del presidente Evo Morales.

“Creemos firmemente que el diálogo es el mejor camino para solucionar diferencias. Los vamos a citar (a los empresarios) en función de la agenda del Presidente. Nosotros escucharemos sus preocupaciones, las propuestas que ellos tengan”, dijo.

En tanto la Cámara Agropecuaria de Cochabamba (CAC) prepara, para la próxima semana, una marcha de protesta en contra del doble aguinaldo, informó su presidente Jhasmany Medrano.

El representante indicó que la medida es para rechazar este beneficio, porque no están en condiciones de pagarlo.