Evo promulga decreto que amplía capital de gremiales de Bs 37 mil a Bs 60 mil

El presidente Evo Morales aseguró hoy que el Gobierno tiene un plan para construir nuevos aeropuertos hasta el 2025 con el objetivo de integrar los nueve departamentos del país Ver más Morales promete la construcción de nuevos aeropuertos para el país

Después de una jornada de negociación, el Gobierno y la Confederación Nacional de Micro y Pequeñas Empresas (Conamype) firmaron un preacuerdo en el que se establece dar un plazo Ver más Gobierno y Mypes estudian pago del 2do aguinaldo en cuotas y en especie

Cada boliviano consume sólo 170 mililitros (ml) de leche al día, lo que no equivale ni a un vaso. Según los organismos internacionales, el consumo per cápita debería estar entre los 160 y 180 litros Ver más Consumo de leche no alcanza ni a un vaso al día; sectores buscan fomento