COB: 2do aguinaldo no se negocia y el pago en especie “es una burla”

En respuesta a las alternativas planteadas por el sector privado, el secretario de Seguridad Social de la Central Obrera Boliviana (COB), Boris Villa, manifestó que el pago del segundo aguinaldo en especie “es una burla” y que el beneficio no se puede negociar porque se trata de un derecho laboral adquirido.

“Eso no es correcto, eso es engañarle al trabajador, pagar en especie es como si le estuvieran vendiendo al trabajador un material, un producto y el trabajador no ha ganado el doble aguinaldo para eso”, sostuvo.

El pasado martes, el presidente Evo Morales, representantes del Gobierno y la Confederación Nacional de Micro y Pequeñas Empresas (Conamype) firmaron un preacuerdo en el que se establece dar un plazo para el pago del doble aguinaldo y hacerlo hasta en un 15 por ciento en especie.

En tanto, el ejecutivo de COB, Juan Carlos Huarachi, manifestó que su sector espera la emisión de la reglamentación del decreto para el pago del beneficio. “Hay que hacer una evaluación, seguimiento a lo que es algunos sindicatos, algunas empresas, finalmente los trabajadores saben lo que pasa en sus empresas”, sostuvo.

Por otra parte, el presidente de la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC), Javier Bellot, pidió que el Gobierno les permita negociar directamente con los trabajadores el pago del doble aguinaldo, como ocurre con las empresas del Estado.

Villa refutó asegurando que los beneficios laborales no se negocian. “Pero debemos recordarles a los empresarios y a los dirigentes sindicales que las conquistas laborales no se negocian, se cumplen (…) por lo tanto no hay renuncia a un derecho”, sostuvo.

Bellot aseguró que las empresas públicas tienen la posibilidad de negociar con los trabajadores de acuerdo al estado económico de la empresa. “¿Por qué nos da el mismo tratamiento a nosotros? Porque cada empresa tiene su realidad y hay trabajadores que están dispuestos a poner el hombro para que su empresa siga adelante”, indicó.

El presidente de la CEPB, Ronald Nostas, aclaró que, en tanto no se haya llegado a acuerdos mínimos con la totalidad del sector empresarial, “el tema del segundo aguinaldo no está cerrado”.

Asimismo, consideró que el convenio con la Conamype abre la posibilidad que el pago del segundo aguinaldo se discuta por sectores y regiones.

El ministro de Presidencia, Alfredo Rada, añadió que la propuesta del pago de un porcentaje del segundo aguinaldo en especie aún será analizada por técnicos de los ministerios de Economía y de Desarrollo Productivo para asumir una decisión.

