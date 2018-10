Proyecto del bioceánico deber ser atractivo para dialogar con Brasil

Bolivia debe generar nuevos acercamientos con Brasil, pero con propuestas técnicas sólidas que demuestren la factibilidad económica para consolidar el proyecto del tren bioceánico, sugieren analistas económicos después de que el presidente de Chile, Sebastián Piñera, hablara de un corredor que no pasa por Bolivia.

“Yo creo que Bolivia no puede dormirse en sus laureles, es un proyecto que daría mucho beneficio para el país y no lo puede dejar escapar. El Gobierno no tiene que actuar políticamente en este caso, sino aproximarse lo más antes posible al Presidente electo para concretar todo lo avanzado con su predecesor”, sugirió el analista económico, Luis Carlos Jemio.

Según el analista económico, José Gabriel Espinosa, Bolivia tiene una oferta que implica mayor inversión, pero debe tener el respaldo técnico necesario para convencer a Brasil de que se trata de una buena alternativa. “Hay que realizar trabajo técnico ya no basado en afinidades políticas, sino en factores económicos, eso es lo que impulsa a preferir ese proyecto”, afirmó.

Para el especialista en economía, José Luis Evia, la propuesta boliviana es una de las mejores alternativas para el corredor bioceánico, pero se deben afrontar muchos desafíos. “Bolivia debe tratar de convencer y generar los beneficios para que el tren pase por el país. La mejor opción es que el tren pase por el país, sin embargo, probablemente hay muchos desafíos, el costo probablemente es más alto”, manifestó.

El analista económico Alberto Bonadona coincide con Evia y considera que la oferta boliviana es una de las mejores alternativas considerando la amplia frontera que Brasil comparte con nuestro país. “Si va a hablar con Bolsonaro, debe ser en términos que se alejan de la forma en que ha estado tratando a otros gobernantes que no piensan como el Gobierno, si quieren hacer amigos deben hablar amistosamente. El trato de Bolivia puede ser muy importante”, explicó.

Las conversaciones entre el presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, y el mandatario chileno, Sebastián Piñera, sobre un corredor bioceánico sin Bolivia, no alarmó al presidente Evo Morales, quien señaló que el proyecto boliviano continuará.

“Cualquier proyecto debe ser en base a estudios. Recuerdo que había un proyecto entre China y Brasil (por el norte de Perú), sobre toda la Amazonía y de acuerdo a los estudios no era factible por estudios internos y externos”, dijo el mandatario en el puerto Jennefer.

También apuntó que entre Bolivia y Brasil hay una frontera muy extensa por la que se exporta la soya y otros productos.

En tanto, el coordinador general de la Unidad Técnica de Ferrocarriles del Ministerio de Obras Públicas, Ariel Torrico, afirmó que el proyecto boliviano es más factible y tiene mayor apoyo. La información fue avalada por el consorcio suizo-alemán que visita Bolivia.

DATOS

Ferrovía busca unir el Pacífico con el Atlántico. El ferrocarril pretende unir los puertos de Santos (Brasil) y de Ilo (Perú) a través de territorio boliviano con un inversión superior a los 10.000 millones de dólares, según cálculos preliminares. Ese proyecto también beneficiará a Paraguay, Uruguay y Argentina.

Prevén iniciar las obras del tren en 2019. El Gobierno busca una sociedad con empresas para ejecutar el megaproyecto desde 2019 y poner el tren en marcha en 2025; además suscribió convenios de cooperación académica.

El trazo contempla un recorrido de 3.750 km. El tren bioceánico prevé un recorrido de 3.750 kilómetros (km) y trasladaría al menos 10 millones de toneladas de mercancías al año y 6 millones de pasajeros. Se trata de un proyecto comercial importante.

EVO PLANTEA COORDINAR CON BOLSONARO PESE A DIFERENCIAS

El presidente Evo Morales planteó ayer mantener un trabajo coordinado con las nuevas autoridades de Brasil, a la cabeza del presidente electo Jair Bolsonaro, por encima de las diferencias ideológicas que puedan existir entre ambos gobiernos.

“(Es) un derecho legal constitucional democrático tener diferencias ideológicas, por encima de eso está cómo juntos trabajamos por nuestros pueblos”, manifestó el Presidente en conferencia de prensa.

Morales es reconocido por ser parte de la izquierda, el socialismo y la alternativa bolivariana, mientras que Bolsonaro es calificado de ultraderecha en los aspectos sociales y económicos. El pasado domingo Bolsonaro obtuvo el 55 por ciento de los votos en las elecciones presidenciales.

El mandatario boliviano dijo que “al margen de diferencias ideológicas” primero es la integración de Sudamérica y el trabajo conjunto.

“Esperamos esta coordinación. Saludar a las nuevas autoridades electas con el voto del pueblo brasileño, gobiernos locales, regionales, asambleístas a la cabeza del Presidente electo de Brasil, para un trabajo conjunto como hicimos hasta ahora”, afirmó tras un acto que se realizó en puerto Jennefer donde certificó tres puertos.

Explicó que ya existen políticas y acuerdos de integración firmados con los gobiernos de Lula da Silva, Dilma Rousseff y Michel Temer, en base a los cuales se buscará retomar la agenda mediante la Cancillería.

Indicó que aún no se pudo comunicar telefónicamente con Bolsonaro, pero intentará hacerlo.