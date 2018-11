Etanol entra al mercado a Bs 4,50 el litro y el Ron 91 sale gradualmente

El Ron 91 saldrá progresivamente del mercado tras el ingreso del Súper Etanol 92, que desde ayer se comercializa en 19 surtidores de Santa Cruz a 4,50 bolivianos el litro.

En un acto especial en la refinería Palmasola, Morales explicó que, si bien la venta de Súper Etanol 92 comienza inicialmente en la ciudad de Santa Cruz, desde la próxima semana estará en los departamentos de La Paz, Cochabamba y Tarija.

“Es importante señalar a toda Bolivia que seguiremos produciendo la gasolina especial en los mismos volúmenes que demandan, en el mismo precio, 3,74 el litro de gasolina especial. De igual manera, el diésel seguiremos produciendo la misma demanda”, señaló el ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez.

Explicó que el bioetanol se produce a partir de la mezcla entre el alcohol anhidro y la gasolina. “El alcohol es prácticamente 100 por ciento puro, no tiene agua. Había un problema en algunas personas, algunos consumidores que tienen miedo que puedan tener problemas de oxidación, corrosión; al no tener agua, no hay ese problema”, afirmó Sánchez.

En tanto, el director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Gary Medrano, indicó que se prevé producir hasta un millón de litros al mes de etanol, sumando 30 millones de litros mensuales.

El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Óscar Barriga, señaló que el Ron 91 saldrá de forma paulatina del mercado. “La Súper 91 va a ir saliendo del mercado conforme el Súper Etanol 92 ingrese”, dijo.

Manifestó que la producción del Ron 91 aumentaba la importación de aditivos. “La Ron 91 era pura gasolina y a veces teníamos que importar los insumos y aditivos para llegar a esos niveles de calidad”, dijo.

El presidente Evo Morales inauguró la comercialización del nuevo biocombustible. Señaló que el proyecto del bioetanol generará 27 mil empleos, entre directos e indirectos, principalmente en el área rural, donde los agricultores podrán especializarse a corto y mediano plazo.

También resaltó que el proyecto es amigable con el medioambiente, ya que reducirá la emisión de gases de efecto invernadero y permitirá evitar la importación de insumos y aditivos para la producción de gasolina, lo que disminuirá la subvención de carburantes.

DINAMIZACIÓN DEL MERCADO INTERNO

El presidente Evo Morales indicó que la producción de alcohol anhidro se reflejará positivamente en la economía, tomando en cuenta que fortalecerá la inversión privada e incrementará en 0,9 por ciento el crecimiento del Producto Interno Bruto, el primer año.

El presidente de la Cámara de Automotores Boliviana (CAB), Luis Encinas, destacó que el Súper Etanol 92 permitirá que se superen las trabas de un bajo octanaje y de contaminación, que impedían que se importen vehículos mejor calificados y más amigables con el medio ambiente. Añadió que es importante mejorar estándares de calidad de los vehículos.

DATOS

Ingresan vehículos con categoría Euro 2. El presidente de la Cámara de Automotores Boliviana (CAB), Luis Encinas, explicó que gracias a la comercializar gasolina Ron 91 con un mayor octanaje, se logró importar vehículos categorizados como Euro 2, que cumplen las exigencias básicas en pro del medio ambiente.

Se debe incursionar en gasolina de 97 octanos. El reto, según la CAB, es producir un biocombustible de 97 octanos para que se pueda avanzar al sistema de Euro 4, lo que permitirá un cambio sustancial del parque automotor cuyo 70 por ciento en Bolivia continúa siendo obsoleto y contaminante.