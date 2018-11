Empresarios y transporte exigen inspección conjunta a vía al oriente

Los empresarios y transportistas exigen una inspección junto a técnicos y autoridades del Ministerio de Obras Públicas y la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) para identificar zonas críticas a lo largo de la carretera Cochabamba-Santa Cruz después de los dos incidentes en la plataforma de la carretera.

Según el presidente de Cámara Boliviana del Transporte Pesado Internacional, Gonzalo Valdivieso, en varias oportunidades exigieron una revisión a puentes, alcantarillas y la plataforma de la ruta al oriente, pero no tuvieron respuesta de la ABC.

En tanto, el presidente de la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC), Javier Bellot, indicó que en varias oportunidades solicitaron información técnica sobre el estado de la carretera, pero sólo recibieron información general. Añadió que los problemas son recurrentes pese a las advertencias del sector.

Por su parte, el representante del sector pesado nacional, José Crespo, anunció medidas de presión para el miércoles. “Pienso que en las inspecciones deberíamos estar nosotros, no deberían estar los zapateros ni los que lustran calzados, nosotros como transportistas deberíamos estar en una inspección”, dijo.

El responsable del tramo de El Sillar de la ABC, Limbert Illanez, realizó una inspección con los transportistas del sector libre para identificar los tramos que causan más dificultad. Se visitó El Sillar, el kilómetro 116 y otros. “Queremos identificar los tramos donde hay mayor conflicto, se reforzará la seguridad”, manifestó.

Se trató sólo de una inspección rutinaria que se realiza en coordinación con el transporte libre y autoridades regionales de Villa Tunari.

Ayer, los familiares de las víctimas realizaron un bloqueo en la zona del colapso, demandando que se continúe con la búsqueda del cuerpo de Roger Valderrama Laime (27), tras hallarse el cuerpo de Arleti Castro Jiménez (5), la quinta víctima de la ruptura de la alcantarilla en Senda VI.

Chaqueos

La deforestación y los chaqueos se han incrementado en los últimos años en las cuencas de los ríos del trópico de Cochabamba. Las alcaldías no pueden realizar un control por el extenso territorio y son los sindicatos que se autorregulan.

El jefe de la Unidad de Cuencas del Trópico del Servicio Departamental de Cuencas (SDC) de la Gobernación, Pedro Mamani, indicó que el deslave de la tierra es más peligroso en lugares que fueron chaqueados. “Si llueve arriba, siempre arrastra material con bastante fuerza en todas las cuencas. Pero en los lugares más débiles que han sido chaqueados o se ha expandido el área agrícola, es más fácil el arrastre”, dijo.

Los comunarios realizan chaqueos indiscriminados y sin autorización.

El miércoles, la SDC realizará una inspección a esta cuenca.

En tanto, el presidente de la Mancomunidad de Municipio del Trópico, Asterio Romero, indicó que es tuición de la ABC verificar el estado de la carretera, los puentes y las alcantarillas.

Aclaró que los comunarios no chaquean en las orillas de los ríos y son los sindicatos los que controlan y autorregulan. “La gente chaquea para comer, para vivir; no es como Santa Cruz, donde todo lo están pelando, hay una tala indiscriminada”, indicó.

En cambio el ministro de Obras Públicas, Milton Claros, indicó que se busca un crédito para mejorar la zona e intervenir las alcantarillas, porque la situación hidrológica no es la adecuada.

5to cuerpo rescatado. Ayer el cuerpo de la quinta víctima fue encontrado por los rescatistas. Se trata de una niña de cinco años.

DATOS

Ivirgarzama-Chimoré tiene 42% de avance. La doble vía Ivirgarzama-Chimoré tiene un 42 por ciento de avance en promedio hasta la fecha, informó el supervisor de tramo de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), Carlos Salazar.

San Pedrito colapsó hace tres años. El puente San Pedrito estaba ubicado en la zona de Cristal Mayu, en el kilómetro 180 de la carretera Cochabamba- Santa Cruz, y colapsó cerca de las 3:00 por la fuerza del río, el 27 de febrero de 2015. El problema en esta carretera cobró la vida de una persona que conducía un camión y quedó atrapada.

SENAMHI ALERTA POR CRECIDA DE RÍOS

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que está vigente la alerta naranja por amenaza de crecida de ríos en los departamentos de Cochabamba, La Paz y Beni.

“Para el periodo del 2 al 7 de noviembre se prevé prioridad naranja por la probabilidad de crecidas repentinas por precipitaciones, que se registrarán en las cuencas Mamoré, Chapare, Rocha y la cuenca alta del río Beni, podrían provocar desbordes en los ríos”, advirtió en un comunicado público. Los desbordes de ríos pueden afectar a poblados de Ichilo.

VERSIONES "No es fácil cuantificar, definitivamente hay muchas variables que considerar para cuantificar la pérdida. Lo ideal es que no haya nunca estos contratiempos, pero lamentablemente seguimos en lo mismo". Javier Bellot. Presidente de la FEPC "Hay que hacer inspecciones periódicas tanto a los puentes como a las alcantarillas. Esto es una prueba clara de que en esa carretera los constructores están haciendo el trabajo a la pacotilla". Gonzalo Valdivieso. Transporte Pesado

TRANSPORTE PAGA HASTA BS 200 POR PEAJES EN LA RUTA

El presidente de la Cámara Boliviana del Transporte Pesado Internacional, Gonzalo Valdivieso, señaló que en su recorrido de ida y vuelta a Santa Cruz llegan a pagar hasta 200 bolivianos por concepto de peajes.

“Hemos reclamado sobre eso, pero ellos argumentaron que se están haciendo mejoras. Evidentemente, vimos que se estaba haciendo porque incluso decidimos dejar de pagar peajes. Pero ahora con estas cosas que están pasando vamos a convocar a un ampliado para ver si corresponde o no”, afirmó.

Sostuvo que los cortes de vía o el tránsito por un solo carril les generan hasta dos horas de demora hasta su destino final. “Si ya existe un corte, sea donde sea, estos señores están en la obligación de poner señalética que realmente corresponda y que no vayan a infringir en errores los transportistas y mucho menos en accidentes”, afirmó.

Valdivieso indicó que en varias oportunidades solicitaron una inspección conjunta entre técnicos, transportistas y empresas que se adjudicaron proyectos en la carretera a Santa Cruz, pero hasta la fecha no recibieron respuestas.

Una de las inspecciones de este tipo se realizó en 2015, cuando se desplomó un puente en la carretera, antes de llegar a Villa Tunari.

FEPC PIDE DATOS PRECISOS DE LA RUTA A SANTA CRUZ

Según el presidente de la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC), Javier Bellot, en varias oportunidades solicitaron información sobre el estado de la carretera que conecta a Cochabamba con Santa Cruz, pero recibieron datos imprecisos.

“Hemos solicitado un informe a la ABC (Administradora Boliviana de Carreteras), un informe sobre el estado de la carretera y obviamente se nos ha facilitado información demasiado genérica. Esa información genérica no contribuye a la investigación”, señaló Bellot.

Afirmó que los problemas en la zona son recurrentes pese a las advertencias de varios sectores que utilizan la ruta.

Por otra parte añadió que las demoras en el tránsito vehicular de la zona perjudican al sector privado, pero que aún no tienen datos cuantificados. “Vamos a ser incisivos con la gente de la ABC. El tema pasa porque a veces no hay líneas de coordinación adecuadas para afrontar problemas recurrentes, se encargan estas labores a actores políticos que no son más indicados”, dijo.

ANÁLISIS

Gonzalo Maldonado. Ingeniero emérito

“El mantenimiento no puede ser sólo limpiezas”

La ABC tiene que tener técnicos de alto nivel y experiencia para ver todas las carreteras del país. Se debe realizar una evaluación de todas las obras que están realizando, desde El Sillar hasta Yapacaní, para ver el estado de la vía. En varios tramos se están haciendo dobles vías y se pueden crear problemas.

Se evidencia debilidad en la ABC, el mantenimiento no puede ser sólo limpiezas, sino ver qué está pasando en los cursos de los ríos, si hay que hacer limpieza o dragado, evaluar las precipitaciones, caudal en los ríos, y validar si esas obras son capaces de conducir agua en periodos de alta lluvia. Todo aquello debe ser parte de un plan importante de mantenimiento, porque esto ha causado no sólo daño económico, sino la pérdida de vidas humanas, eso no tiene precio.

No se ha hecho un trabajo minucioso, de inspeccionar metro a metro de toda esta obra. Los consultores que no han previsto todas las eventualidades que se pueden dar, son obras que tienen 40 años. En la zona siempre hay palizada, eso también ha contribuido a que esta alcantarilla colapse. Son cuatro tubos, se debía haber hecho una alcantarilla cajón o quizá un puente. Esos son los dos puntos clave del problema que tiene esta carretera.

En la caída de la plataforma por el daño en la alcantarilla nos muestra de que hay debilidad en los estudios, ésta no fue una lluvia extraordinaria, pero no se han tomado en cuenta el estado de las tuberías que son metálicas que podían haber cambiado o buscado otra solución mucho más práctica.