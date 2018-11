Suspensión de venta de dólares no afectará las RIN, según el BCB

El Banco Central de Bolivia (BCB) informó ayer que la suspensión de la venta minorista de dólares a través de esa institución no incidirá en las Reservas Internacionales Netas (RIN).

“La determinación no afecta las RIN, porque no van a aumentar ni disminuir; no afecta la balanza comercial, porque no van a aumentar las exportaciones ni disminuir las importaciones; no afecta la producción ni la comercialización de bienes, y tampoco afecta al tipo de cambio”, señala un comunicado oficial del BCB.

El diputado Luis Felipe Dorado manifestó su preocupación sobre la resolución de directorio No 158/2018 del BCB que deja sin efecto la venta de dólares estadounidenses a través de sus ventanillas.

“Este anuncio que hizo el Banco Central nos preocupa a todo el país. Retirar el circulante de dólares americanos en el país es una mala espina para la economía boliviana”, indicó Dorado.

Señaló que esta medida del BCB para valorizar la moneda boliviana podría tratarse de un déficit en la economía del país, y no se estaría tratando con honestidad la anulación de las resoluciones de 2012 y 2016.