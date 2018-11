Caen las RIN en un 13% entre enero y octubre de este año

Al 26 de octubre de 2018, las Reservas Internacionales Netas (RIN) ascienden a 8.627 millones de dólares, 13 por ciento menos de lo que se registró a fines de enero de este año cuando se registró 10.226 millones de dólares, según información publicada por el Banco Central de Bolivia.

El Banco Central de Bolivia (BCB) informó el lunes que la suspensión de la venta minorista de dólares a través de esa institución no incidirá en las Reservas Internacionales Netas (RIN).

“La determinación no afecta las RIN, porque no van a aumentar ni disminuir; no afecta la balanza comercial, porque no van a aumentar las exportaciones ni disminuir las importaciones”, señala un comunicado oficial del BCB.

Respecto a la medida del BCB, el analista económico José Gabriel Espinoza indicó que esta acción no traerá efectos negativos en el mercado interno y que no tiene nada que ver con las reservas internacionales. “Este año el BCB no ha realizado la venta de dólares directamente al público, se debía realizar esto el 2015 no sé por qué lo ha hecho”, dijo.

Explicó que las reservas habían bajado, pero eso se debe a otros factores, como a préstamos y medidas del Gobierno, pérdidas de divisas por el déficit fiscal. “Es exagerado tratar de vincular esta medida con algún tipo de déficit de divisas en el país. Pero con estas medidas la gente confía cada vez menos en la política económica del Gobierno”, señaló.

En octubre de este año, el BCB atribuyó la reducción de las reservas a tres factores: la salida de transferencias al exterior asociadas a importaciones privadas; importaciones del sector público que se mantienen dinámicas por la fuerte inversión; y, la depreciación de algunas monedas de reserva diferentes al dólar.

PIDEN MOVER EL TIPO DE CAMBIO DEL DÓLAR

El analista económico Luis Fernando García explicó que el Gobierno debe cambiar el tipo de cambio del dólar por el bienestar de la economía. Señaló que al estatizar el precio de la moneda extranjera las exportaciones que salen en dólares son menores que las importaciones.

“Al haber un déficit, el Gobierno paga más al exterior de lo que recibe como consecuencia el país está entrando en una crisis de política monetaria y de política económica y esto se ve reflejada en las medidas del BCB”, dijo.

En los últimos años, empresarios del sector de exportaciones denunciaron una serie de inconvenientes que afrontan por problemas con el cambio de la moneda.