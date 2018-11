Comunarios piden adecuar la guía técnica del Tunari

Comunarios de Andrada tomaron ayer las oficinas del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) en protesta contra de la guía técnica que se pretende implementar sobre el Parque Nacional Tunari. Además, amenazaron con tomar acciones en caso de que no les dejen construir viviendas en sus terrenos.

Los pobladores llegaron hasta las instalaciones del Sernap, en Villa Moscú. Tapiaron las puertas y lanzaron tomates a las ventanas. Luego de algunos minutos de convulsión, ingresaron a una reunión con el director del Parque Tunari, Héctor Bejarano.

El dirigente Reynaldo Sánchez explicó que uno de los problemas es que se pretende implementar una guía técnica sin el consenso de las comunidades. Además, les estarían impidiendo construir viviendas y se procesa a pobladores.

“Como sindicatos agrarios con títulos ejecutoriados, nos está afectando. No nos podemos hacer una casita digna. Mis hijos tienen que vivir en su casita, yo no podría seguir en la casa de mi madre. Y el Sernap viene haciendo atropellos y no permiten que cumplamos con nuestro derecho constitucional a tener una vivienda digna”, manifestó Sánchez.

Durante la reunión, los comunarios también pidieron que “se mida con la misma vara a quienes construyen en el parque”. Aseguran que, a diferencia de otros loteadores, cuentan con títulos de propiedad e incluso residen en el Tunari desde antes de que se convierta en un Parque.

El director Héctor Bejarano manifestó que se apega a la norma. Agregó que el conflicto con esta comunidad es “bastante delicado sobre tierras, pero no veo temas de títulos”, dijo.

AMBIENTALISTAS VEN “ERRORES” EN GUÍA

El Colectivo Socioambiental de Cochabamba (Cosac) identificó al menos tres observaciones a la guía de adecuación ambiental.

La primera pasa por la falta de socialización a las comunidades, la segunda es que estaría contraviniendo a la ley que declara el Tunari como Parque Nacional y la tercera es que estaría avalando también los loteamientos sobre la cota 2.750 msnm.