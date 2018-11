Exministro dice que Argentina necesita del gas boliviano

El exministro de Energía de la Argentina, Marcos Zandomeni, aseguró ayer que el país vecino necesita del gas boliviano, pese a que las autoridades argentinas impulsen el desarrollo de su yacimiento de Vaca Muerta.

“Estamos comprando gas de Bolivia, Argentina sigue necesitando gas de Bolivia. No creo que podamos cortar con Bolivia, a no ser que haya más ductos, el gas de Bolivia llega a zonas donde el gas de Vaca Muerta no llega fácilmente, porque no tenemos ductos e infraestructura”, dijo.

Boletín de noticias Recibe todos los días los principales titulares de lostiempos.com, directamente por correo. Suscríbase ahora

Recordó que desde 2012 Argentina empezó a impulsar el yacimiento de Vaca Muerta, con una importante inversión económica, pero reconoció que no tienen la infraestructura para llegar con el gas que produzcan a todas las regiones.