Hugo Longhi: “La arquitectura sostenible es simple, es la buena arquitectura”

Provocador, contrario a las fórmulas, a los conceptos cerrados y a las certificaciones, así se puede presentar al experto peruano Hugo Longhi, quien accedió a una entrevista con Los Tiempos para hablar de arquitectura sostenible.

El arquitecto, ingeniero y escultor peruano, que fue uno de los conferencistas internacionales invitado para dar una charla magistral en el seminario “Sostenibilidad e innovación en la Construcción e Industria” realizado el sábado pasado en el marco de la Expo Construcción-Industria 2018, organizado por las cámaras departamentales de ambos rubros.

Longhi es un reconocido conferencista internacional y catedrático. Una de sus obras, la Casa Pachacamac, una vivienda labrada en una colina en Perú que parece incrustada dentro de ella confundiéndose con su entorno, fue premiada con el Hexágono de Oro por la Bienal Peruana 2010. Hoy trabaja en un proyecto para el banco Trujillo, que será el primer edificio sustentable basado en la arquitectura ancestral de los incas pero con diseño contemporáneo.

En pocas palabras explicó qué es para el sostenibilidad y lo qué él hace: “Tratar de entender la naturaleza como lo hicieron loa antepasados, como los incas. Observarla, codificarla y decodificarla para convertirla en arquitectura contemporánea, en una extensión de la naturaleza”.

- ¿Qué es sostenibilidad y construcción sustentable para usted?

- Ser sostenible o sustentable, es actuar desde la propia naturaleza de uno, es decir, tratando de entender la naturaleza del sitio donde va a intervenir y tratando de entender la naturaleza del usuario, de quién va usar eso. Entonces mi definición de sostenibilidad es tratar de entender estas tres naturalezas: del sitio, del cliente y mi propia naturaleza, como diseñador, como arquitecto, como ser humano.

Pueden haber muchas otras más técnicas, por supuesto, y que no las entiendo, pero si actuamos con esos principios, para mí lo sostenible es algo que esté bien hecho, algo que no se desperdicie y algo que esté hecho en su tiempo, así como era antes la vida en los tiempos iniciales, en la época inca, preincaica. Se producía, se necesitaba y se guardaba, había una vida mucho más ordenada, simple. La arquitectura sustentable o sostenible es simple, para mí es la buena arquitectura, sin dar más vueltas.

- ¿Qué condiciones debe cumplir ese arquitectura?

- Una de las primeras es cómo entender la naturaleza del sitio que le toca intervenir. Yo soy más intuitivo que racional. Desde mi naturaleza, yo trato de entender la naturaleza del sitio. Por ejemplo, yo voy al sitio y converso con el sitio, vibro en el sitio, me vuelvo parte del sitio. Uno tiene la experiencia; no estudia las condiciones del lugar, sino las experimenta y puede pasar 24 horas en este sitio para ver por dónde viene el viento, qué tan fuerte es, como sale el sol. Así como proyectista para mi después es fácil concebir algo.

Asimismo, desde mi naturaleza, tengo que entender la naturaleza del cliente, sus intenciones, qué realmente necesita, qué está buscando. Y lo bien hecho, sustentable, debe ser oportuno, en el sitio exacto y sin desperdicios.

Para mí, la arquitectura para ser sustentable debe en lo posible usar los materiales del lugar, en lo posible usar la mano de obra del lugar y en lo posible lograr que todos los espacios, todas las habitaciones, tengan iluminación y ventilación naturales. Cuando tienes esas condiciones, tienes sostenibilidad. Por ejemplo, si hago una casa en la playa y para eso saco piedra del lugar. Si tenemos piedra, está ahí la piedra, esa piedra debe volver al sitio ya bien trabajada, para que quiero piedra de Italia u otro lugar, que traerla tiene un alto costo para el planeta, por el gasto de combustible para transportarla por ejemplo. La condición fundamental para crear, para diseñar es que uno tiene que ser uno mismo.

- ¿Cómo se aplica eso en grandes ciudades pobladas y mercados globalizados?

- Ahí entra algo que lo explico de una manera fácil y contundente y que a veces que puede tomarse como radical. El crecimiento de las ciudades, el control del tránsito, los materiales son problemas que no se van resolver si no solucionamos algo que es fundamental: el crecimiento de la población; si no controlamos este tema, sólo vamos a estar tomando pastillas para el dolor, extendiendo la agonía. Ya no debe haber más gente en el planeta, no tenemos que cubrir de gente la Tierra, deben darse leyes de control de natalidad, la gente tiene que vivir hasta determinada edad, tener la posibilidad de tener fecha de muerte, cuando este listo para partir, así como la tiene para casarse, aquí el problema es la religión y el tema de los derechos humanos.

- ¿Cuándo se sabrá que la ciudad llegó a su límite?

- Cuando se observe la naturaleza del sitio totalmente desnaturalizada, cuando le hayamos quitado, removido su naturaleza totalmente. Cada vez que pones un edificio la naturaleza de ese sitio se convierte en artificial y hay un momento en que todo es artificial y lo artificial demanda mantenimiento y una serie de cosas, entonces hay desequilibrio.

Hay momento en el que la población debe controlarse, pero nadie habla de eso, hablamos de nuevas formas de transporte, de muchas esas cosas, pero de lo fundamental, que es el control de la población por decisión propia, no se habla.

Tenemos que diseñar nuevas formas de vida, nuevas formas, lo cual te lleva al diseño de nuevas ciudades, y las formas de vida deben pertenecer al sitio, respetar la naturaleza del sitio, de sus usuarios y de quién crea esas formas. Para mí, esto es esencial, lo demás son estadísticas, parches.

