Pablo Rodríguez: “La Promotora absorbió tres exmutuales y se expande en el país”

La Promotora acaba de dar lo que considera su mayor golpe en sus 52 años de vida. Absorbió a tres exmutuales (Pando, Paitití y Potosí) y experimentó un crecimiento del 20 por ciento. Es la primera vez que sale de Cochabamba y se extiende a otros tres departamentos del país convirtiéndose en la segunda mayor entidad financiera de su rubro. Su gerente general, Pablo Rodríguez, explica los detalles de este proceso.

- La Promotora comienza una etapa de expansión mediante la fusión de otras empresas financieras, ¿puede explicarnos en qué consiste este proceso?

- El Código de Comercio, la Ley 393 de Servicios Financieros y el reglamento de fusión de la ASFI permiten la figura de la fusión entre entidades financieras reguladas, autorizadas y del mismo rubro, mediante integración o absorción. Nosotros hemos hecho fusión por absorción de tres exmutuales: Pando FV (Cobija), Paititi FV (Trinidad, Guayaramerín y Riberalta) y Potosí FV (en Potosí, Tupiza y Villazón). Este 26 de diciembre, abrimos estas siete oficinas como La Promotora.

- ¿Qué representa esto para La Promotora en capital y su número de socios?

- Hay distintas cifras, pero en promedio La Promotora crece un 20 por ciento. En tema de activos estamos pasando los mil millones de bolivianos, bordeando los 800 millones en cartera de crédito, cerca de 998 millones en captaciones, y se incorporan 5.800 nuevos socios, con lo que llegamos a los 17 mil.

- ¿Cuál es la diferencia entre fusión y compra?

- La fusión es absorción de activos y pasivos. Estamos asumiendo todos los activos que ellos tienen: inmuebles, infraestructura, mobiliario; asumimos su cartera, su liquidez y sus obligaciones, captaciones del público, deudas por pagar y patrimonio. Obviamente, ellos pierden personería jurídica y generan una disolución sin liquidación. Dejan de existir y se vuelven sucursales de La Promotora.

- ¿Qué ganan las exmutuales fusionadas?

- Lo interesante de este proceso es que ganan todos. La Promotora se expande, gana mercados, clientes, socios. Las exmutuales, por su parte (no nos olvidemos que están en regiones olvidadas), van a ganar también porque nosotros vamos a invertir en tecnología, seguridad, productos y servicios. El socio, en tanto gana el acceso a mejores servicios, mejores productos, créditos más grandes. Y finalmente gana el mercado porque el sistema se fortalece.

- ¿Los socios de las antiguas mutuales van a seguir ahorrando y pagando sus deudas con normal continuidad?

- El 26 se abren estas oficinas y todo va a seguir como si no hubiera pasado nada, no va a haber ningún problema, sólo van a ver un cambio paulatino de imagen, parecerá que no ocurre nada, pero sí hay un cambio en que sus ahorros van a estar más fortalecidos por la solvencia.

-¿Cuánto invierte La Promotora en este proceso?

- La inversión es netamente en algunos aspectos específicos: tecnología, equipamiento, infraestructura y capacitación. En el primer año vamos a invertir entre 2,5 y 3 millones de bolivianos en cada una de estas entidades. Tenemos que cambiar todo el equipamiento tecnológico, computadoras, centros de procesamiento, centrales telefónicas, seguridad, sistemas de cámara. En cuanto a infraestructura en Pando y Potosí, hicimos una remodelación total de las oficinas y en Trinidad empezaremos a construir nuevas oficinas en 2019.

- ¿Con esta absorción, en qué posición queda La Promotora en el país?

- Estamos presentes en cuatro departamentos, con cuatro regionales y ocho agencias, cuatro en Cochabamba, dos en Beni y dos en Potosí. Con esta fusión quedan sólo tres exmutuales (ahora fondos de vivienda en el país: La Primera de La Paz; La Promotora, como la segunda más grande, y El Progreso de Oruro. Además, pensamos extendernos a La Paz y Santa Cruz.

UNA ENTIDAD PARA LA VIVIENDA

La Promotora nació el 2 de agosto de 1967 como una mutual destinada a la construcción de viviendas. Actualmente, por ley, está clasificada como entidad Financiera de Vivienda.

Las tasas de interés para vivienda social, oscilan actualmente entre 5,5 y 6,5 por ciento. También tiene créditos productivos y de consumo, que pretende aplicar a las nuevas regionales.

CRECIMIENTO DEL 20% CON LA FUSIÓN

Activos: Pasan de Bs 850 millones a más mil millones.

Patrimonio: Sube de Bs 38 millones a 106 millones

Cartera de crédito: De Bs 625 millones a 785 millones.

Depósitos: Pasan de 710 millones a 865 millones.

Además, se tienen seis cajeros automáticos en Cochabamba y se prevé instalar uno más en cada región.