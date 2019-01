Fiscalía recibe los documentos del caso Lava Jato

La Fiscalía General del Estado recibió los expedientes del caso Lava Jato y lo remitió a la Fiscalía Departamental de La Paz para el inicio del proceso de investigación donde uno de los involucrados es el expresidente Carlos Mesa.

“Estamos esperando el trabajo que desarrolle la Fiscalía Departamental de La Paz para ver qué acciones se van a desarrollar”, sostuvo el fiscal general, Juan Lanchipa.

En noviembre de 2018 se aprobó el informe de la Comisión Especial y determinó remitir los obrados al Ministerio Público para que indague a ocho personas sobre el caso Odebrecht -Lava Jato.

Entre los acusados figuran el expresidente y actual candidato presidencial, Carlos Mesa, por presuntos movimientos bancarios inusuales o sospechosos. Sin embargo, cuatro de ellos pasan a la Fiscalía en calidad de denunciados.

Lanchipa indicó que toda la documentación está en proceso de análisis.

“Hay personas identificadas y otras que no están identificadas, no me acuerdo en este momento (de los nombres), pero el documento señala de manera concreta a cada uno de estos”, afirmó.

La investigación, que se desarrolló por alrededor de seis meses, no logró establecer prueba plena sobre las personas que habrían estado involucradas en el pago de sobornos.

SON 10 MIL FOJAS REMITIDAS

La presidenta de la Comisión Especial, diputada Susana Rivero (MAS), refirió que se estudiaron más de 10 mil fojas, además del cruce de información que permitió establecer “indicios de irregularidades”.