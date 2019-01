Chile impulsa plataforma logística aprovechando proyecto bioceánico

Chile piensa aprovechar el proyecto del tren bioceánico con Brasil para potenciar una plataforma logística en el norte de ese país, según el alcalde de Iquique, Mauricio Soria.

El pasado fin de semana, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, y su homólogo de Brasil, Jair Bolsonaro, se reunieron para discutir —entre otras cosas— sobre la construcción de un futuro corredor bioceánico que conecte a ambos países.

Sin embargo, el proyecto de corredor bioceánico que plantea el país vecino no contempla su paso por Bolivia ni Perú.

El acuerdo suscrito comprende el impulso a un proyecto bioceánico que parte en Puerto Murtinho, pasa por Paraguay, el norte de Argentina y llega a los tres puertos del norte de Chile, lo que daría lugar a un enorme auge para Antofagasta, Iquique y Arica.

“Tenemos que prepararnos para ver a Chile como una plataforma de servicios, porque en el norte de Chile no solamente tenemos la minería, comercio y turismo, tenemos que convertirnos en la principal puerta de entrada y salida para Sudamérica del mercado del Asia-Pacífico”, afirmó Soria, en contacto con PortalPortuario.cl.

En ese sentido, añadió que Chile debe avanzar fuertemente en la profundización de sus puertos. “Brasil es un gigante y que no ha salido al Pacífico y que tiene que llegar para alcanzar al Asia-Pacífico, pero para eso en estas carreteras tenemos que dotar a nuestros puertos de la capacidad para recibir estos grandes navíos que van a llegar y que es lo que cambió la modalidad del transporte marítimo en el mundo”, manifestó al explicar que el proyecto podría ser también a través de conexiones de carreteras.

Autoridades de Bolivia y Perú se reunirán el 18 de enero de 2019 en la localidad de Ilo para definir mecanismos que permitan fortalecer la terminal portuaria que existe en la zona, en el marco de la ejecución del proyecto del tren bioceánico de integración, informó el ministro de Obras Públicas, Milton Claros, a fines de diciembre de 2018.

La propuesta boliviana plantea el ingreso del tren bioceánico por Puerto Ilo y conectar a Brasil con el Puerto Santos. Para ello se conformó el grupo operativo compuesto por cinco países: Brasil, Bolivia y Perú, como columna vertebral, además de Paraguay y Uruguay, que se adhirieron a la iniciativa de integración regional.

Por otra parte, en Brasil se ultiman los detalles para la construcción del nuevo puente de hormigón sobre el río Paraguay en Porto Murtinho en Brasil. Las obras, según concluye un estudio de viabilidad económica elaborado por el Sindicato de Empresas de Transporte y Logística (Setlog), agilizarían el movimiento de las exportaciones e importaciones del estado de Mato Grosso do Sul y otras regiones.

ANÁLISIS

Alberto Bonadona Economista

No hay corredor sin Brasil

No hay manera de hacer un corredor sin Brasil. ¿Por dónde sería?, ¿por Argentina? Eso sería un golpe muy grande para Bolivia. Aseguro que si Brasil no iría (con el proyecto), no habría la opción de hacer algo distinto.

Sin embargo, veo que la propuesta que tiene Bolivia es mucho más importante en cuanto a vincular los centros de producción de Brasil con el Pacífico.

Bolivia debe tener muy buen ambiente con Brasil y presentar esta posibilidad en cuanto a costos y ventajas sobre tiempo en llegar del Atlántico al Pacífico.

Sobre el diseño, Bolivia ha estado probando (proyectos) con países serios que sí tienen la posibilidad de llevar adelante una propuesta técnica que sea atractiva.

No es tanto la cercanía ideológica para la negociación, sino que Bolivia, hasta ahora, no ha sabido llevar una buena diplomacia con ninguno de los vecinos.

En un ámbito mucho más amplio, creo que Bolivia ha hecho todo lo posible por cerrarse en no llevar una diplomacia.

En ese sentido, hay mucho que mejorar como país.