Santa Cruz lamenta “show político” con anuncio de Boyuy

El secretario de Hidrocarburos de la Gobernación de Santa Cruz, Herland Soliz, calificó como otro show político, la afirmación del Gobierno sobre el “mar de gas” que se descubrió bajo tres departamentos.

“Lo que importa es cuánto produce el pozo, no cuán profundo es (…) no tenemos pruebas de producción, no sabemos cuánto produce (…) creo que dar cifras al azar es politizar el tema (…) no se ha encontrado ningún campo nuevo en estos 13 años”, expresó.

La autoridad se refirió al anuncio que hiciera el Gobierno sobre la existencia de un supuesto megacampo de gas, Pozo Boyuy, en Tarija. Lamentó otro “show político”.