La CBHE niega que Bolivia deba a Brasil gas pendiente de pago

A 20 años del contrato de gas con Brasil, si bien existe un remanente por entregar, Bolivia no presenta volúmenes pendientes de entrega sin pago. La conclusión la hace la Cámara Boliviana de Hidrocarburos y Energía (CBHE) en respuesta a una prórroga de contrato con Brasil.

“Nuestro contrato con Brasil se va a extender hasta el 2022 o 2023 al régimen de nominación que se realice y se pagará ese gas al precio que esté en ese momento”, dijo ayer el presidente de YPFB, Óscar Barriga.

Explicó que en el documento de contrato se establece que todos los volúmenes que Petrobras no haya pedido durante los últimos 20 años deben ser entregados a partir de 2020.

Sin embargo, según la CBHE, Bolivia, de acuerdo a contrato, comenzó su exportación en 1999 de forma escalonada (ramp-up), y durante estos años entregó oportunamente lo requerido por el cliente, solicitud que a veces estaba por encima del promedio exigible y a veces por debajo.

Esto quiere decir que, en los últimos años del contrato, este volumen alcanzó los 24 MMmcd (millones de metros cúbicos diarios). De acuerdo a la cláusula de toma o paga “take or pay”, todo el volumen no tomado (retirado) por Brasil, por debajo de este promedio, se pagó anticipadamente a Bolivia. En este caso, según la CBHE, el contrato prevé la conciliación o “make up” de estos volúmenes, proceso que ya se hizo efectivo entre las partes, por lo que no existen volúmenes pendientes de entrega sin pago.

YPFB: BRASIL SEGUIRÁ PAGANDO

El presidente de YPFB, Óscar Barriga, garantizó que Brasil seguirá pagando por el gas retirado en función al precio internacional.

Así, los 1,7 TCF de reservas de gas que Bolivia vaya a entregar hasta 2023 permitirán un ingreso aproximado de 150 millones de dólares mensuales a un precio del WTI por encima de los 50 dólares.