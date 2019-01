Luis Aviles: “Los bolivianos podemos compartir conocimiento en desarrollo software”

Luis Aviles fue reconocido recientemente como Google Developers Expert, es uno de tres bolivianos con esta nominación y ahora será uno de los primeros latinos que compartirá su conocimiento en desarrollo software en el NG Conf, un evento en Estados Unidos que reúne a más de 1.500 personas, entre ellos expertos de empresas como Microsoft.

En una entrevista con Los Tiempos, Luis asegura que los bolivianos tienen mucho que compartir sobre su conocimiento en desarrollo software, una de las actividades económicas que poco a poco va tomando más fuerza en el país.

—¿Qué significa tener el reconocimiento de Google?

—En primer lugar, no somos empleados de Google y para formar parte de este programa no hay un mecanismo directo para aplicar, sino que uno debe ser nominado por Google o por alguien que esté autorizado por el programa Google Developers.

Dentro del programa, se evalúan las actividades que realiza, la experiencia que tiene y a partir de ese momento ven si puedes o no aplicar. Posteriormente se realizan entrevistas para validar la experiencia y conocimientos con otros expertos. En mi caso, me entrevistó un GDE de los Estados Unidos y alguien que trabaja en el equipo que desarrolla Angular dentro de Google (Angular, es un “framework” para crear y mantener aplicaciones web de una sola página).

—¿Cuánto tiempo lleva realizando este trabajo?

—Llevo desarrollando estas actividades bastante tiempo. Más que todo compartiendo experiencia y conocimiento a través de conferencias, “meetups” y cursos de capacitación, también escribo artículos técnicos. El año 2017 tuve la oportunidad de participar de una conferencia internacional en Colombia y el año pasado, en octubre estuve en Buenos Aires, en la NodeConf Argentina como expositor. Ahora me aceptaron en una de las conferencias más grandes de Estados Unidos que se llama NG Conf.

Esta conferencia reúne a diferentes expertos que trabajan en Google y otros expertos alrededor del mundo. Creo que en esta oportunidad sería la primera vez que están participando expositores latinos, hay una persona de Colombia y mi caso.

—¿Qué temáticas se tratan en la NG Conf?

—Esta conferencia toma como temática principal a Angular como “framework”, que es la tecnología que desarrolla Google y que permite desarrollar aplicaciones web, aplicaciones móviles. Hoy en día, esta tecnología se ha hecho muy popular, incluso en nuestro medio.

Es un evento que toma una semana, de lunes a viernes. La conferencia como tal inicia el 1 de mayo hasta el 3. Son tres días de conferencia donde uno puede participar de diferentes charlas técnicas. Los días previos a la conferencia, 29 y 30 de abril, son días donde se desarrollan “workshops”, sesiones más prácticas.

—¿Qué preparó para su exposición?

—Yo voy a participar en el primer día de la conferencia, en el ambiente principal. Para formar parte del grupo de expositores tuve que enviar una propuesta. El año pasado, la organización de la conferencia hizo un llamado público para que desarrolladores de todo el mundo envíen sus propuestas para participar como expositores. Hacen una selección muy rigurosa, es difícil pero no imposible.

Año tras año se establece un tema para la conferencia. El año pasado la temática era los 80, los ambientes estaban decorados por esa época y había música de esa década.

Mi sesión se llama “Black Holes and Angular Interceptors”, ya que para este año el tema del evento es el espacio, por eso se me ocurrió una propuesta que tenga que ver con la temática y explicar algo técnico. Planteé hablar de los agujeros negros, ya que se constituyen en uno de los objetos más misteriosos y fascinantes para la Astronomía y los amantes del espacio. En mi charla explicaré la utilidad de los Interceptores en Angular haciendo analogía con lo que sucede en un agujero negro.

—¿Qué le diría a las personas que incursionan en desarrollo de software?

—Traten de mantener un registro de todo lo que van aprendiendo y en lo posible traten también de compartirlo. Hoy en día es bastante sencillo poder compartir lo que uno hace porque puede crearse un blog de forma gratuita.

Los bolivianos no tenemos nada que envidiar con respecto a otros países porque muchas personas de nuestro medio desarrollan software junto con personas del exterior, trabajan a la par, creando el mismo proyecto y utilizando la misma tecnología. Nosotros también tenemos la capacidad de producir.

FICHA PERSONAL

Luis Aviles: Nació en Quillacollo, Cochabamba.

Experiencia: Desarrolla software desde hace ocho años. Participó de diferentes eventos internacionales como NG Colombia 2017 y Node Conf Argentina 2018. Este año participará en el NG Conf de Estados Unidos.

Reconocimiento: Es Google Developers en la categoría Technology Expert.