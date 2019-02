Siete ideas para enseñar a los empleados a trabajar en equipo

Es casi ley que todas las escuelas y universidades enseñen a las personas a trabajar en equipo, ya sea exclusivamente por medio de técnicas y dinámicas para desarrollar esa habilidad o sobre la base de trabajos o tareas en conjunto.

Pero, ¿cómo enseñar a una persona que trabaja en una empresa a un nivel operativo que no acudió a la escuela y no le enseñaron a trabajar en equipo?

A continuación explicaremos los siete pasos de una técnica:

1. Empleados por áreas

Es decir, ubique a sus empleados operativos, que son los que se encargan de elaborar el producto, en empleados administrativos, hay empleados de trato al cliente, etc.

2. Listas de trabajo

Haga una lista por áreas de todas las cosas que quiere que sus trabajadores hagan, por ejemplo: mantener el local limpio, mejorar su productividad, reducir escombros, etc. Seleccione cuál de esas actividades son generales, es decir, que corresponden a todos los empleados, como la limpieza y cuáles aplican a sólo un área, como elaborar un producto lo cual es exclusivamente operativo.

3. Medición

Ponga una forma de medición, es decir, cómo se limpió, cómo se mejoraron los tiempos de elaboración o producción, cómo se redujo los escombros.

4. Metas

Asigne una meta a cumplir, por ejemplo, tener el local limpio todos los días y se revisará a una hora, reducir los tiempos de producción un 10% o reducir los escombros un 5%.

Considere metas reales, recuerde que está empezando con este sistema entonces los empleados necesitan acostumbrarse.

5. Incentivos grupales

Por cada meta que cumplan sus trabajadores asigne tres tipos de premios: el individual, el grupal y el general. Si alguien logró mejorar sus tiempos de producción en un 10% se le dará el premio individual, si toda el área operativa mejoró un 10% en promedio, entonces el premio individual aumenta al grupal. Y si asignó actividades generales como limpieza y todo el personal, independientemente del área, cumplió con la limpieza entonces entregue un premio general.

Para aclarar esto pondremos el siguiente ejemplo: si Juanito en el mes logró mejorar sus tiempos de producción se le darán $us 100, si toda el área operativa mejoró sus tiempos, Juanito en vez de recibir $us 100 pesos recibirá $us 200 al igual que cada miembro del equipo.

6. Castigar a todos

La parte interesante del sistema es que no sólo los premia a todos sino que también los castiga a todos. Por ejemplo, si desea que no falte injustificadamente un empleado castigue a todos, es decir, si alguien del área operativa falta un día el tendrá un castigo de Bs 40 y además todo el equipo operativo tendrá un castigo de Bs 10, si alguien no limpia el día que le corresponde la limpieza tendrá un castigo de Bs 20 pesos y todos en general tendrán un castigo de Bs 5.

7. Fondo

Si va a manejar premios y castigos monetarios, entonces el dinero de cada castigo que aplique súmelo a un fondo para los premios, para que el empleado vea que ese dinero es suyo, sólo que por el momento no lo va a obtener.

Considere metas reales para que sus trabajadores puedan cumplirlas en equipo y ganar premios.

SUPERVISIÓN Y CONTROL TÉCNICO

Relacionamiento. Supervise a sus trabajadores constantemente, esto no quiere decir que esté sobre ellos todo el día viendo qué hacen mal, al contrario esté al pendiente de las opiniones, necesidades y consejos que le puedan aportar. Trate de mejorar el ambiente de trabajo tanto físico como mental.

Metodología. Establezca métodos, estándares y diseñe el trabajo de su equipo, utilice técnicas de medición de tiempos predeterminados como puede ser la técnica MOST, la cual ayuda a establecer tiempos para cada actividad en un proceso y así poder tener un mayor control.

Consultor de empresas