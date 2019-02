UIF investigará de oficio las cuentas de dirigentes transportistas por cobros de peajes

La directora de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Teresa Morales, informó hoy que se investigará de oficio las cuentas bancarias de al menos 10 dirigentes de los choferes de La Paz, por el dinero que recibieron de los aportes voluntarios que hicieron sus afiliados a la hora de pagar peajes.

"Vamos a pedir de oficio investigar el caso, porque cuando hay una preocupación de la opinión pública, cuándo se ve en medios una noticia que tenga que ver con movimiento financiero extraño, la UIF inicia de oficio la investigación", dijo en conferencia de prensa.

El diputado Wilson Santamaría denunció anteriormente que Vías Bolivia, entre 2009 y 2017, transfirió 11,9 millones de bolivianos por el cobro de peaje de la autopista La Paz-El Alto a cuentas privadas de dirigentes de la Federación de Choferes 1º de Mayo, presuntamente para un fondo pro salud. El caso generó duros cuestionamientos al interior del gremio.

Morales explicó que una vez conocida la procedencia y destino del dinero, no se publicará la información como se lo hace en el caso de autoridades públicas. Se trata de información "confidencial" que será entregada al Ministerio Público para que continúe con la investigación, si se confirman irregularidades.

Agregó que existe una lista de al menos 10 dirigentes que serán investigados por la UIF, aunque no descartó la posibilidad de que el número aumente durante las investigaciones.

Según el secretario general de la Federación de Choferes, Rubén Sánchez, Vías Bolivia transfirió dinero a una "cuenta mancomunada" de los dirigentes para un fondo pro salud, conforme a un acuerdo con la entidad, para transferir 0,20 centavos del pago de peaje entre la ciudad de El Alto y La Paz, que es de 1,60 bolivianos.

Un informe de auditoría interna del 29 de marzo de 2018 realizado a Vías Bolivia, al que accedió ANF, detectó 11 deficiencias de control interno financiero.

La auditoría detectó también la presentación de las notas de los estados financieros como la incorrecta composición de activos, incorrecta exposición de pasivos, así como la omisión en la depreciación y amortización de los estados financieros.

Sin embargo, el 12 de febrero, el ministro de Obras Públicas, Óscar Coca, aseguró que el Gobierno no puede fiscalizar el traspaso de fondos que hace Vías Bolivia a cuentas de dirigentes de la Federación Departamental de Choferes 1° de Mayo, por la recaudación de un adicional de 20 centavos.

“Ellos son una entidad privada, por lo tanto el Estado ahí no tiene absolutamente nada que ver. Respecto a cómo manejan los fondos y los recursos, nosotros no tenemos competencia porque son privados. Ese dinero no puede ser sujeto a una fiscalización estatal.”, indicó Coca en conferencia de prensa.

Afirmó que los mismos choferes, amparados en su propia normativa, son responsables de la administración de estos recursos y que “son ellos los que tiene que dar cuentas”.