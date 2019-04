Choferes entran a “guerra sin cuartel”

Tras las denuncias por los aportes recibidos de Vías Bolivia y transferidas a cuentas privadas de dirigentes, los choferes protagonizan una “guerra sin cuartel”.

Representantes del disidente sindicato Avaroa acusaron ayer a los dirigentes de la Federación 1º de Mayo de haber ordenado avasallar sus rutas, después de que los primeros presentaran formalmente la denuncia por enriquecimiento ilícito.

“El sindicato se está declarando en pie de lucha porque ha salido una instructiva de tomar nuestras rutas”, dijo el dirigente Lucio Quispe, quien seguró contar con el apoyo de los sindicatos Pedro Domingo Murillo y Pioneros de la Terminal.

Del otro lado, el ejecutivo de la Federación Andina de El Alto, Víctor Tarqui, anunció una movilización para hoy para que los sindicatos Avaroa y Murillo respondan por los destrozos de más de 100 motorizados en un enfrentamiento que ocurrió la semana pasada. Caso contrario, no permitirán que los vehículos de ambas agrupaciones circulen por las calles.

“TENGO MIEDO DE CAMINAR EN LA CALLE”

”De corazón digo: hay miedo. No estoy haciendo nada malo, ojalá no me pase nada”, dijo el secretario general del Sindicato Virgen de Copacabana, Víctor Tarqui, quien expresó su preocupación tras ser agredido por haber pedido rendición de cuentas a los dirigentes choferes. “Tengo miedo de caminar en la calle”.