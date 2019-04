¿Quiere abrir un restaurante? Tome en cuenta estos consejos

Un restaurante es quizás el negocio que toda persona quisiera tener y esto es curioso, pues, a pesar de sus grandes márgenes de ganancia, es uno de los emprendimientos con un mayor índice de fracaso, por lo que la clave es diferenciarse ante la competencia.

La diferenciación, más que el simple hecho de buscar sobresalir ante la competencia, se basa en desmarcarse a toda costa de ella, es decir, que inmediatamente se marque la diferencia entre una empresa y otra, y no basados exclusivamente en el servicio o producto que venden, sino en todo el concepto de empresa que se maneja.

Los restaurantes se enfocan generalmente en diferenciarse por su cocina y contexto; existen restaurantes a los cuales uno asiste por el ambiente en el que se encuentra, ya que quizás sea acogedor, quizás tenga un toque de distinción o simplemente por su larga tradición, mientras que por otro lado existen otros restaurantes que tratan de enfocarse en sobresalir por su comida.

Para lograr que su restaurante esté en “boca de todos”, tome en cuenta los siguientes consejos:

1. Qué clientes busca

Primero, enfóquese en un tipo de cliente. Puede querer que su restaurante sea, por ejemplo, turístico, entonces tendrá que enfocarse en personas que visitan su ciudad.

Empiece definiendo esto.

2. Ubicación

Deje en claro dónde estará ubicado el restaurante.

Muchas veces las personas no van a un lugar porque esté lejos, sino más bien porque no saben cómo llegar al lugar.

Hay personas y familias que durante los fines de semana son capaces de viajar una hora fuera de la ciudad con tal de ir a comer a un restaurante original. Entonces, en su publicidad deje en claro cuál es la ubicación exacta del lugar. Como sugerencia, si tiene página web, en ésta debe poner una sección especial de “cómo llegar” en cual puede incluir no sólo un mapa, sino también tomar ventaja de Google Maps y posicionar su restaurante ahí; es gratuito, busque en Google ¿Cómo poner mi negocio en Google Maps? También incluya direcciones para personas que no tengan auto propio, es decir, transporte público. ¿Cómo podría llegar yo como extranjero a su restaurante si no tengo auto? Qué autobús tengo que tomar, en dónde, cuánto cuesta el transporte, etc.

3. Publicite con ganchos

Si la publicidad es el problema, entonces puede pensar alguno de los siguientes puntos:

Si, por ejemplo, su restaurante va a estar enfocado en turistas, entonces piense, ¿cómo van a encontrar o darse cuenta de tu restaurante? Sencillo, por Internet. Intente posicionar la página de su restaurante dentro de Google con algún tema que caracterice su negocio, por ejemplo, comida típica de la ciudad o región.

Nuestra sugerencia para tener una posición mejor es crear dentro de su página una lista de atractivos turísticos cerca de la zona o en su ciudad. Intente ofrecer consejos turísticos y no vender siempre su restaurante.

La mejor forma de ganarse la confianza de una persona es ofrecerle un consejo sincero.

Si decide poner su página web para turistas, intente incluir el idioma universal, el inglés. No necesita ser un traductor profesional; con un inglés medio, usted mismo puede hacer la traducción con ayuda de Google Translator; si tiene dinero, puede contratar a algún profesor de inglés o traductor. Muchas personas en Internet hacen traducciones a un precio relativamente bajo, puede encontrar algunos en www.craiglist.com. De igual forma, no olvide incluir las direcciones de traslado hasta la ubicación en inglés.

Por el momento, son algunas ideas que se me ocurren. Esperamos que a todos los dueños de restaurante que buscan como incrementar ventas les sirvan estos sencillos consejos.

DATOS

Una falla común. El error que cometen más a menudo los restaurantes es considerar a los meseros o meseras como una persona que atiende a un cliente y no como un vendedor. Un mesero no es sólo quien lleva los platos. Esta idea está muy equivocada.

“Leer” a los clientes. El mesero debe ser capaz de aprender a leer a sus clientes para recomendarles o venderles el producto de su elección, en este caso, su comida y bebida. La propina es sobre todo una comisión de ventas. Tome en cuenta.