BID afirma que Bolivia está dentro de los márgenes de endeudamiento

Para el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), uno de los principales acreedores del país, los niveles de endeudamiento de Bolivia están dentro de los márgenes razonables, al igual que los plazos de ejecución de los proyectos.

"El nivel de cartera que tenemos con el país es razonable, el nivel de endeudamiento para con nosotros y, en general, está dentro de los marcos razonables", afirmó el representante del BID en Bolivia, Alejandro Melandri.

La cartera de créditos de esa organización internacional para el país es de $us 2.500 millones, de los cuales ya se ejecutaron poco menos de la mitad y, según Melandri, resta alrededor de $us 1.500 millones por ejecutar.

El BID financia proyectos de inversión pública, principalmente, en las áreas de infraestructura y generación de empleos. Más del 70% de la cartera de financiamiento se va a proyectos de infraestructura: carreteras, sector eléctrico, hospitales, provisión de agua y saneamiento.

El ejecutivo del BID afirmó que el país, al igual que otros de la región, no tiene problemas con los pagos y que los está realizando normalmente. Asimismo, destacó que la ejecución de las obras está dentro de plazos establecidos en los proyectos aprobados.

"Todo está dentro de lo razonablemente programado (...) No tenemos un tema en consideración respecto a los pagos del país, los pagos se han realizado normalmente", remarcó.

Explicó que, si bien en el camino de la ejecución de las obras se realizan los ajustes necesarios, debido a que la mayoría de los proyectos lleva su grado de dificultad, los mismos se desarrollan dentro de lo planificado.

Crecimiento económico

Por otro lado, Melandri destacó los niveles de crecimiento del país. El primer trimestre de 2018 el Producto Interno Bruto (PIB) boliviano registró un crecimiento acumulado de 4,44%.

"Bolivia lidera el crecimiento en la región y las proyecciones la colocaron entre los tres países con proyección de mayor crecimiento en los próximos dos o tres años, con un crecimiento en el orden del 4%, que es superior a los crecimientos que han tenido otras regionales pujantes en el mundo", explicó.

Al mes de marzo de 2018, la deuda externa boliviana llegó a $us 9.557 millones, monto que representó el 23,1% del PIB. Este monto está por debajo de los límites fijados por organismos internacionales como la Comunidad Andina de Naciones (CAN) que establece un 50%.

Pese a ello, la oposición boliviana cuestionó el hecho de que el país se haya endeudado más que en otras gestiones gubernamentales, por ejemplo, la deuda pública externa creció en 386% de 2008 a 2017, según datos del Ministerio de Economía y Finanzas.

Sin embargo, el Gobierno destacó el manejo responsable de la deuda externa del país y justificó que está relacionado al ingreso de los bolivianos, la cual se ha cuadruplicado.

El ministro de Economía y Finanzas, Luis Arce, informó, a inicios de abril, que la deuda externa por persona subió de $us 536 en 2005 a $us 900 en 2018, y que el PIB per cápita se incrementó en más de tres veces: de $us 1.037 en 2005 a $us 3.616 en 2018.