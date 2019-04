Empresarios defienden el proyecto de biocombustibles ante críticas de la FAO

La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) a través de su presidente, Luis Barbery defendió el proyecto de los biocombustibles como "virtuoso" y llamó "desinformado" al representante de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en Bolivia, Theodor Friedrich por calificar de fatal la apuesta por este modelo.

"Preocupado por la información tan errada que se ha hecho conocer a la población de parte de un organismo tan importante dentro del relacionamiento que tenemos Bolivia con las Naciones Unidas (...). Nosotros creemos que el señor -que no lo conozco- se ha apresurado un poco en hacer esas declaraciones y le sugeriría informarse un poquito mejor para poder realizar su posición", afirmó.

El representante de la FAO afirmó a este medio que la decisión de apostar por los biocombustibles es fatal porque "no ayuda a la alimentación del país, no ayuda al medioambiente, no ayuda al cambio climático, es una decisión que realmente no creo que debería apostarse".

Sin embargo, Barbery quien pertenece al sector de la agroindustria señaló que "todos los aspectos que hacen a este proyecto son virtuosos y son beneficiosos para el país, tanto en el aspecto de dinamizar la economía, generar empleo, ahorrarnos el gasto de divisas, contribuir a equilibrar la balanza de pagos".

Según el Presidente de los empresarios, al parecer Friedrich no cuenta con información respecto al proyecto que lleva adelante el sector privado y público en torno a los biocombustibles.

"Nosotros se la podemos proporcionar información con mucho gusto; me gustaría tomar contacto con informarle de algunos aspectos, no tiene que saber todo, pero si está la información tiene la obligación de conocerlo", aseveró.

El experto en seguridad alimentaria de la FAO advirtió una baja en la producción de alimentos, así como en la productividad, como consecuencia de destinar granes superficies de tierra para cultivos destinados a los biocombustibles.

A pesar que el Gobierno ha insistido en señalar que el etanol es un "combustible limpio", la fundación Productividad Biósfera Medio Ambiente (Probioma) alertó que la "era del etanol" atenta contra la Amazonía y la Chiquitanía, macrorregiones que se verán afectadas en sus bosques, fuentes de agua y biodiversidad. Se teme que los cultivos de alimentos queden relegados frente a la demanda de agrocombustibles.

También se ha apuntado que el 88% de cada litro de combustible súper etanol es subvencionado, mientras que el 12% restante corresponde al aditivo producido en los ingenios azucareros que producen alcohol anhidro. Mientras el litro del súper etanol 92 cuesta 4,50 bolivianos, mientras que la gasolina especial está en 3.74 bolivianos.

Un estudio de la Universidad de Stanford, publicado en la revista Environmental Science & Technology en 2007, revela que las muertes por afecciones respiratorias aumentan en la misma medida en que incrementa el uso del etanol.

Argenpress señala que el estudio advierte que los gigantescos volúmenes de productos agrícolas destinados a la destilación del novedoso energético planteará la necesidad de convertir millones de hectáreas de bosques y selvas de diversas regiones del planeta, principalmente del Tercer Mundo como gran abastecedor, para cultivos de maíz, soya, girasol y otros.