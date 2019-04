Claure da más detalles sobre SoftBank, la empresa con mayor fondo de inversiones de startups

El nombre del boliviano Marcelo Claure resuena entre los empresarios brasileños, especialmente los que se dedican a la industria de la tecnología.

SoftBank, la empresa japonesa de la cual Claure es director de operaciones, ha creado el mayor fondo de inversiones de startups del planeta, cuyo capital de 100 mil millones de dólares está aplicado casi íntegramente.

Ahora acaban de anunciar un nuevo paquete, de 5 mil millones de dólares, destinados exclusivamente a Latinoamérica destacando a Brasil.

Claure asumió el proceso de inserción de SoftBank en América Latina. Colombia fue el primer destino elegido por el grupo que busca iniciativas tecnológicas para apoyar a través del fondo a la innovación.

Claure vive actualmente en Tokio y es el CEO de SoftBank International y Chief Operating Officer (COO) de SoftBank Group.

En una entrevista que Claure brindó a la revista brasileña Veja, habla de los planes de inversión en ese país, de su esperanza en el Gobierno de Jair Bolsonaro y de cómo la región puede avanzar en innovación.

Hay una expectativa entre emprendedores brasileños: ¿qué hará usted con los 5 mil millones de dólares que SoftBank destinará a América Latina?

El objetivo es buscar unicornios (las startups que alcanzan mil millones de dólares en valor del mercado) en formación o encontrar los que acaban de llegar al nivel de unicornio. Tenemos veinte años de experiencia en el negocio de inversiones, dos años que fueron dedicados a esta clase de empresas nacientes. Sabemos cómo invertir en el ecosistema, de forma que las apuestas convierten en compañías altamente disruptivas, capaces de transformar las industrias en las que actúan.

¿Cuánto de este esfuerzo será direccionado a Brasil?

Nuestra estrategia no es invertir capital de acuerdo con el país. Buscamos las mejores empresas en toda región y analizamos cómo una inyección puede ayudarlas. Eso sea en Colombia, sea en México, sea en Brasil. Ahora, por lógica, es natural que la mayor parte de los 5 mil millones van al mayor mercado latinoamericano, que es Brasil.

Añadiendo además que el país está en una posición más avanzada en términos de inversiones. Hay fondos que ya apoyan empresas en el principio de sus actividades, cuando están germinando ideas, como lo hace Redpoint, el Canary o Valor.

Este round inicial de apuestas es lo más arriesgado. Tanto que debemos hacer sociedad con esos otros jugadores en el campo. El trabajo de SoftBank se hace menos arriesgado, pues invertimos en los vencedores. De ese modo, podemos tener seguridad de firmar los cheques gordos, destinados a empresas que ya tienen éxito pero todavía están en su fase inicial.

¿Usted puede dar un ejemplo concreto de empresas con tamaño potencial?

Stone, Nubank, Rappi, iFood, Gympass. Son startups que hoy valen más de mil millones de dólares. Solo que pueden ir mucho más allá. Los 5 mil millones pueden sonar como mucho, pero no llega a ser tanto dinero.

En los últimos dos años, lanzamos un fondo global de 100 mil millones de dólares para startups, y muchos decían que estábamos locos, que no habría dónde poner tanto dinero. Pues ya le dimos destino a casi la totalidad. Cuando observo Brasil, no veo motivos para no firmar un cheque de mil millón de dólares para alguna empresa del país.

¿Cómo te dieron la bienvenida los emprendedores brasileños?

De brazos abiertos. Hay un gran vacío en Brasil. Los ejecutivos pierden demasiado tiempo implorando por alguna reunión con inversionistas en Silicon Valley, a pesar de que sus empresas son muy pequeñas en los estándares californianos. Ahora llevaré el capital hasta ellos.

Brasil ha estado en todas las clasificaciones de género como uno de los peores países para invertir, ¿porque esa apuesta?

Los países con mayores ineficiencias son aquellos que los emprendedores tienen chance de producir cambios.

Si hay un sistema de salud pública que ya funcione, por ejemplo, el espacio para innovación es menor. En Brasil, la situación es al contrario, el sistema de salud pública necesita ayuda, que vendrá de tecnologías.

La red de transporte nacional también necesita ayuda. Cuando visite el país, me asegure de hablar con los camioneros. El negocio de ellos está roto, a veces un profesional espera cuatro a cinco días por la próxima carga. Nuevas tecnologías podrán solucionar 90% de los problemas relacionados con eso. Hay muchas cosas que no funcionan en Brasil y que pueden ser arregladas.

¿Qué se puede arreglar para mejorar el escenario brasilero para los emprendedores?

Es necesario tratar el básico del básico. Deben reducir la cantidad de regulaciones. Hacer más fácil la abertura de empresas. Facilitar la venta de los bienes entre estados, así como la importación y la producción de los suministros.

¿Entre esas medidas, qué es lo que usted considera fundamental?

Cruzo mis dedos para que las reformas de Previdencia y Fiscal sean aprobadas. Si eso no ocurre, el gobierno brasilero corre riesgo de quebrar. Es necesario simplificar contratos, porque el modelo hoy en día es completamente loco. Para enviar productos de un estado al otro, por ejemplo, hay que emitir más y más facturas. Lo básico sería simplificar y crear un impuesto nacional.

Se contratan empleados solo para tratar con burocracias inútiles. Todavía es necesario abrir las fronteras, principalmente para el comercio electrónico. Es absurdo que se tarde veinte a treinta días para enviar algo a Brasil. Muchos se cansan solo de pensar en invertir en el país. Piensan, “Dios mío, cómo es difícil abrir una empresa allá.” En los Estados Unidos, gastan cinco minutos para eso. En Brasil, son treinta días, solo firmando cientos de documentos.

El gobierno Brasilero siempre parte de la premisa que las personas son tramposas. Eso es errado. Es importante confiar en los ciudadanos. No se puede penalizar a todos solo porque hay 5% de empresarios malos. Tiene que ser todo lo contrario. Beneficiar a los que hacen bien las cosas y empeñarse en detectar y penalizar aquellos que infringen las leyes. Tengo confianza en que el nuevo gobierno está atento y con ganas de transformar la situación.

¿Qué te hace tener esperanza en el Gobierno nuevo?

Tuve una reunión productiva con el ministro Paulo Guedes. Él tiene trayectoria en el área de inversiones, como asesor financiero, y entiende lo que necesita hacer y el papel de la tecnología en este cambio. Hoy en día, Brasil está entre las diez mayores economías del planeta. En esa magnitud, es posible realizar transformaciones significativas. Basta la voluntad para tanto.

¿Y si no hay voluntad del Gobierno?

Será imposible para las transformaciones digitales. Sería mejor, y más rápido si los políticos apoyaran, facilitando el camino para los emprendedores. Aunque ellos no colaboren, nada va a parar el crecimiento de la nueva economía. Los últimos tres años sirven como prueba. La economía brasileña estuvo en crisis.

Sin embargo, las empresas del área digital crecieron en la región, como Uber y el iFood. El gobierno no tiene fuerza suficiente para enfrentar las novedades tecnológicas. Tome el Uber como ejemplo. ¿Cuántos municipios intentaron hacerlo ver ilegal? Nada funcionó. Si no vea el caso de Spotify.

Ellos pueden resistir pero nada hará que los clientes regresen a comprar discos, CDs, y dejen de comprar los servicios que permiten escuchar la música que quieren, más barato y en cualquier lugar. Los Gobiernos deben colaborar y no jugar en contra.

Le daré otro ejemplo. No hay razón para proteger los pocos bancos que dominan el Brasil. Se deben emitir licencias para permitir la actuación de los bancos exclusivamente online, para romper la lógica proteccionista. Esto sería lo mejor para la economía. Este cambio va a ocurrir, así los políticos quieran o no. Son tendencias impulsadas por las innovaciones, que no pueden ser impedidas, que van a transformar todo en nuestras vidas.

En diez años, utilizaremos carros autónomos, tendremos servicio médico remoto y guiado por inteligencia artificial, entre otros progresos. Esto sucederá, le guste al presidente o no. Los Brasileros están deseosos por absorber los productos digitales, tanto que se encuentran entre los mayores usuarios de redes sociales, de Uber etc.

En general son conglomerados internacionales que dominan este mercado, ¿no sería mejor tener liderazgos locales?

Esta es mi función. Quiero poner dinero en campeones nacionales de emprendimiento. Estudio la participación en 140 empresas brasileras. Ya hay ejemplos de éxito, como Nubank y Stone.

La idea es garantizar que otros también puedan surgir. Tengo observados sectores como los de finanzas, inmobiliario, transportes, hospitalidad, movilidad digital. Vamos a conseguir cerrar algunos negocios en treinta días y otros los estudiaré antes de firmarlos. Apuesto todavía a que en los años que vienen van a surgir ejemplos de emprendedores en Brasil que vendrán de abajo, que no vienen de la elite y servirán como inspiración.

Tecnologías como el internet han democratizado el acto de emprender, aunque el gobierno puede ayudar en eso también. Hoy en día, los instrumentos para hacer negocio están en la mano de cualquier persona, en un Smartphone. Al darse más diversificación en el perfil del empresario, se incentiva la igualdad social.

¿Usted ve buenas perspectivas para el Gobierno Bolsonaro, así existan divisiones políticas internas?

Siempre existirán cuestiones políticas para eludir. Unos ven Bolsonaro como un gran salvador. Otros creen que es incapaz de tocar el país. Este tipo de división extrema si es malo para el mercado. Algo similar está ocurriendo en los Estados Unidos, con el conflicto entre los republicanos y los demócratas y el congreso sin consenso.

En Brasil, es claro, que todo se da en otro nivel. Mientras intercambian ofensas en el congreso Americano, intercambian golpes en el congreso Brasileño. Ahora, el esencial es entender que un gobierno malo podrá a lo sumo reducir el ritmo de las innovaciones que vendrán.

No detenerlas. SoftBank crece con la confianza de que todo mudará en nuestras vidas, con transformaciones protagonizadas por empresas y luego nos convertiremos en la compañía más valiosa del planeta por haber incentivado estas innovaciones.