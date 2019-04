Ministerio de Trabajo envía comisión para tratar vulneración de derechos en china Railway

El viceministro de Trabajo, Héctor Hinojosa, confirmó hoy que se envió una nueva delegación para dialogar con los trabajadores de la constructora china Railway Construction Corporation (CRCC) a fin de hallar una solución a los maltratos e incumplimiento de las normas laborales en la que incurre la compañía.

La autoridad informó que la comisión enviada está conformada por el jefe Departamental de Trabajo del Beni y representantes de la estatal Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), de la federación de constructores y de la Central Obrera Regional de esa región.

La autoridad recordó que el martes una comitiva de la cartera de Trabajo intentó iniciar el diálogo con los empleados pero ellos asumieron una posición "intransigente", lo cual frenó la iniciativa.

Por sexto día consecutivo, los trabajadores de la empresa china cumplieron hoy un paro indefinido por los presuntos abusos laborales cometidos por ejecutivos de esa empresa.

La falta de atención de sus demandas derivó el martes en la toma de las instalaciones de uno de los campamentos de la empresa que está a cargo de la carretera Rurrenabaque-Riberalta.

Los empleados amenazaron con radicalizar sus medidas de protesta, efectuar un paro total y bloquear la ruta interdepartamental para que las autoridades atiendan su pliego petitorio. El sector invitó hoy al jefe de Recursos Humanos de la firma china a que acompañe su protesta y sufra las altas temperaturas en las que realizan la medida.

Los trabajadores denunciaron que habitan viviendas precarias, duermen en colchones viejos en el piso, no reciben una alimentación acorde al trabajo que realizan, no cuentan con un seguro médico, no reciben remuneración por los días de descanso, son trasladados apiñados en volquetas de arena y sufren otros tratos considerados inhumanos, por parte de la empresa.

El Viceministro señaló ayer que de forma reincidente la empresa china vulnera los derechos laborales y que se verificó que no cumplió el convenio suscrito, en diciembre de 2018, para mejorar las condiciones laborales.

Asimismo, Hinojosa atribuyó la huelga y paro protagonizado por 78 obreros a una pugna interna que pretende desconocer al sindicato actual.