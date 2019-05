Morales firmó el incremento y proyectó mejoras en la CNS

El presidente del Estado Evo Morales promulgó tres decretos supremos para aprobar el incremento salarial y otras medidas laborales. En tanto, los trabajadores exigen la industrialización de los recursos para estabilizar la economía del país.

Luego de la marcha con la Central Obrera Boliviana (COB), Morales participó de un acto donde rubricó los decretos supremos 3888/19, 3889/18 y 3890/19. De este modo, quedó establecido el 4 por ciento de incremento salarial al haber básico y 3 por ciento al salario mínimo, que pasó de 2.060 a 2.122 bolivianos.

El segundo decreto determina que el incremento al haber básico de servidores públicos sea para aquellos con salarios debajo de 18.727 bolivianos. “El beneficio debe ser para los que ganan menos”, manifestaron los dirigentes.

El tercero establece la modificación del artículo 8 del decreto supremo 21351, el cual reglamenta el Régimen Complementario al Impuesto al Valor Agregado (IVA). La norma precisa el tratamiento del crédito fiscal cuando el contribuyente cambia de empleador.

“Antes nos avisaban cuatro años después que teníamos deudas. Ahora eso va a cambiar”, manifestó el ejecutivo de la COB, Juan Carlos Guarachi.

El presidente Morales explicó que las negociaciones se hicieron en base a datos. De este modo, se logra que “gane la razón y no los caprichos”, indicó.

“Soy un ser humano, puedo equivocarme. Para eso están los trabajadores, para corregirme (...) Cuando negociamos les digo ‘no me vean como Presidente, sino como dirigente’. Las negociaciones son duras”, dijo Morales.

No obstante, destacó que se logró un consenso para determinar el incremento salarial de esta gestión.

El dirigente de los fabriles, Mario Céspedes, indicó que “se quisiera pedir mayor incremento, pero hay que ser conscientes de la situación del país”.

Además, resaltó que no se trata de un aumento salarial, sino de “reivindicaciones laborales”. A esto se suma la apreciación del dirigente de la Central Obrera Departamental (COD), Ermo Pérez, quien manifestó que el país cuenta con normas laborales, “pero falta aplicarlas”.

Proyectos de ley

Además de los decretos, Morales también presentó dos proyectos de ley. Uno de ellos declara prioridad nacional el desarrollo y crecimiento de la Caja Nacional de Salud (CNS). El objetivo es mejorar la infraestructura hospitalaria, el equipamiento y los recursos humanos.

El segundo proyecto de ley plantea la modificación del artículo 232 y 303 del Código Penal para eliminar la persecución penal a dirigentes con fuero sindical y proteger el derecho a la huelga y la protesta sindical.

Industrialización

Otro aspecto que resaltan los trabajadores es la necesidad de industrializar los recursos que se nacionalizaron. Esto con el objetivo de impulsar la economía.

Por este motivo, los dirigentes expresaron su apoyo a medidas como la generación de bioetanol y la producción de soya, entre otras que se están proyectando.

Ante esta situación el presidente Morales respondió que, en efecto, se trata del siguiente paso que se debe dar con la materia prima que hay en el país.

2.122 bolivianos es el mínimo que deben recibir todos los trabajadores asalariados del país. El haber básico también se incrementó en 4 por ciento.

LOS CINCO ÚLTIMOS SALARIOS MÍNIMOS

En los últimos cinco años, el salario mínimo incrementó desde un 20 por ciento hasta un 3 por ciento. Esto generó que se tuviera notables variaciones a lo largo de los años. Estas son las cifras desde 2014 hasta el presente año.

- 2014: 1.440 (20% de incremento)

- 2015: 1.656 (15%)

- 2016: 1.805 (9%)

- 2017: 2.000 (10,8%)

- 2018: 2.060 (3%)

- 2019: 2.122 (3%)

Los empleadores deben pagar este monto como mínimo a sus trabajadores asalariados.

OPINIONES "El sueño de todos los trabajadores es industrializar la materia prima para garantizar las fuentes de trabajo y la estabilidad económica del país. Continuamos con la reivindicación". Ermo Pérez. Dirigente COD. "Pedimos mercados para vender nuestros productos nacionales. No tiene que haber ropa china. Tenemos que parar el contrabando (...) No es un incremento, es una reposición salarial que merecemos". Mario Céspedes. Dirigente Fabriles.

EL AUMENTO ES DESPROPORCIONADO, SEGÚN EMPRESARIOS COCHABAMBINOS

La Federación de Empresarios de Cochabamba (FEPC) emitió un comunicado en el cual califica de “desproporcionado” el incremento salarial. Además, observan que atenta contra la economía del país y la de Cochabamba.

Según el comunicado, estas medidas generarán el incremento de la informalidad. Además, que el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), en Cochabamba, no estaría a la par que en el país.

“La realidad económica de Cochabamba muestra un débil crecimiento del PIB, que no supera el 2,5 por ciento y la tasa de inflación no superó el 1,5 por ciento. Datos concretos que no justifican un incremento desproporcionado”, manifiesta la comunicación desde la FEPC.

Ante esta situación, los empresarios demandan una reunión “urgente para abordar medidas compensatorias que mitiguen ese deterioro constante de las capacidades productivas”, agregan.

Como puntos adicionales, la FEPC exige acciones para garantizar un crecimiento del 9 por ciento en Cochabamba, aliviar la presión fiscal, priorizar la compra de productos hechos en Bolivia y asegurar inversiones en logística.

Los empresarios plantearon, al inicio de las negociaciones, que el incremento al haber básico sea del 2 por ciento, mientras que el mínimo nacional se mantenga en 2.060 bolivianos, pero esto no se tomó en cuenta.