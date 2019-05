Tercer carburante busca retirar la gasolina especial

El Ministerio de Hidrocarburos confirmó la puesta en el mercado, a partir del lunes, de su tercer biocombustible: gasolina mezclada en 8 por ciento con alcohol anhidro y con octanaje 85 y que costará 3,74 bolivianos el litro, es decir, igual que lo que vale actualmente la gasolina especial. Además, se anunció el lanzamiento en próximos meses del Super Etanol 97.

Estas dos ofertas se hallan inscritas en la política del Gobierno de “sustituir gradualmente la gasolina especial en todo el país”, según revela la resolución 42/19 del referido Ministerio, que agrega que la política es dejar de depender de las importaciones y apuntar hacia los “combustibles verdes”. Dos analistas consultados por este medio, Bernardo Prado y Álvaro Ríos, observan, en cambio, que la medida obedece a una sobreproducción del alcohol en Bolivia y la necesidad de atender la demanda de los agropecuarios cañeros.

En conferencia de prensa, el ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, explicó que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) alistan la puesta al mercado desde el lunes de la gasolina con octanaje 85, resultado de mezclar la gasolina base de 81 octanos con 8 por ciento de alcohol. Inicialmente, se ofrecerá con 87 octanos. “O sea daremos dos octanos más de yapa”, dijo. Ya antes, el Gobierno había lanzado el Ron 91 y el Súper Etanol 92.

El Ministro explicó que la introducción de este aditivo es un paso muy importante para la disminución de la subvención estatal, lo que implica un ahorro económico al Estado y se da un nuevo paso en el cambio de la matriz energética.

En esta primera etapa, tenemos convenio con cuatro ingenios para comprar etanol por 150 millones de dólares. Vamos a dejar de importar entre 20 y 25 millones de dólares en el año”, explicó.

Para el analista Bernardo Prado, la iniciativa se da ante la poca demanda del etanol 92 y la necesidad de acomodar la sobreproducción de alcohol, comprometida para la compra al sector cañero.

La segunda observación de Prado es que una gasolina mezclada debería costar menos que la gasolina pura, por lo que no corresponde que esté al mismo precio.

Finalmente, Prado observa que al Gobierno le va a costar más porque está vendiendo una gasolina que ya está subvencionada y está añadiendo aditivo (alcohol anhidro) por el cual también está pagando.

DECEPCIONA LA VENTA DEL SÚPER ETANOL 92

En días pasados, el sector cañero exigía al Gobierno nacional acelerar las normativas para mezclar la totalidad de la gasolina especial con 8 por ciento de aditivo.

Ángel Rivas, asesor agrícola de la Unión de Cañeros Unagro, declaró a Los Tiempos, hace dos semanas, que los volúmenes de consumo de alcohol anhidro, a través de la comercialización de la gasolina Súper Etanol 92, no fueron los esperados por el sector cañero que ha quedado con excedentes.

YPFB comprometió en 2018 comprar a Unagro, Guabirá, Aguaí y La Bélgica 150 millones de litros de alcohol anhidro, que comenzará a venderse a partir de la segunda quincena de abril.

ANÁLISIS

Álvaro Ríos. Experto en hidrocarburos.

Quieren cumplir con cañeros

La comercialización y venta del Súper Etanol 92 no han tenido éxito en el mercado por el desconcierto sobre la calidad de esta gasolina en los motores y por el precio con respecto a la gasolina especial. Esta última vale 3,74 y la otra 4,50 Bs/l. En este entendido, YPFB no pudo cumplir con agropecuarios cañeros en los volúmenes prometidos de compra de etanol y estos están molestos.

Por ello, se lanza la gasolina con octanaje 85 (mezcla de gasolina de 81 octanos con 8% de alcohol) y que deberá reemplazar gradualmente a la gasolina especial en el mercado. Así, ya no existe la opción de compra y los vehículos tendrán que optar por una de las tres gasolinas: la de 85 octanos con 8% de alcohol, el Súper Etanol con 92 octanos y la Premium sin etanol. Así, se garantiza a los cañeros las ventas de alcohol al mercado interno. Una reflexión, no sabemos qué ha pasado con el lanzamiento exitoso que se hizo de la gasolina súper con 91 octanos. Resumiendo, se lanzaron tres nuevas gasolinas en menos de dos años y parece que estamos improvisando y no planificando.