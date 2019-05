Asespri hace 4 observaciones a la distribución de gasolina “plus”

A dos días del inicio de la venta de la nueva gasolina especial “plus”, la Asociación Privada de Comercializadores de Hidrocarburos Líquidos y Gas Natural Comprimido (Asespri) hizo cuatro observaciones a su distribución y comercialización.

Las observaciones son la falta de socialización e información al consumidor final; la ausencia de una certificación de calidad de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB); la venta no está autorizada para los vehículos con placa extranjera, y, por último, que no se especifica una cifra de la cantidad de octanaje en el carburante.

“Son las principales observaciones que tenemos. Ya se está socializando y poco a poco se está conociendo más sobre este combustible”, afirmó el presidente de Asespri, Diego Ferrufino, a tiempo de asegurar que dichas observaciones ya se pusieron en conocimiento de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y de YPFB.

Respecto a la primera inquietud, el vicepresidente nacional de Operaciones de YPFB, Gonzalo Saavedra, ayer en conferencia de prensa, admitió que tuvieron falencias en la socialización del combustible, pero aseguró que no hubo improvisación, sino que todo fue previamente planificado.

Esta nueva gasolina contiene 8 por ciento de alcohol anhidro y tiene la finalidad de remplazar gradualmente a la gasolina especial.

Ferrufino dijo que, de acuerdo a declaraciones de las autoridades gubernamentales, la gasolina “plus” tiene 87 octanos; sin embargo, la Resolución Ministerial 042/19 indica que tiene 85, por lo que solicitó una aclaración a YPFB. “No dudamos que tenga 87 octanos, pero los surtidores somos cumplidores del marco normativo. Es una aclaración que solicitamos para evitar malos entendidos”, dijo.

Sobre ese punto, Saavedra aclaró que el carburante tiene un mínimo de 85 y un máximo de 87 octanos.

El representante de Asespri destacó la importancia de que se habilite el sistema para comercializar la nafta a vehículos con placas extranjeras.

“No sabemos a qué precio vamos a vender (a placas extranjeras)”, cuestionó.

Por último, Ferrufino pidió que YPFB certifique la mezcla de la nueva gasolina para evitar que durante su distribución a los surtidores el combustible se mezcle con partículas de agua.

DATOS

Venta. Hasta ayer en la noche, la gasolina especial “plus” se comercializaba en 83 estaciones de servicio del departamento. Se logró comercializar 1,1 millones de litros.

Costo. El nuevo combustible tiene 92 por ciento de gasolina especial y 8 por ciento de alcohol anhidro. Reemplazará a la gasolina especial manteniendo el mismo precio de 3,74 bolivianos por litro.

Socialización. YPFB explicó que una de las razones para mezclar la gasolina especial fue la alta producción de alcohol anhidro. Anunció que está previsto sacar al mercado más combustibles con etanol debido a su alta capacidad de abastecimiento.

OPINIONES

"Es buenísimo porque mi carro usa sólo la gasolina premiun. Ahora le puedo poner la gasolina “plus” a un precio más barato". Walter Viscarra. Conductor.

"No se ha socializado mucho, pero si es para aumentar la potencia del motor, me parece perfecto. Pero parece que no va a afectar". Raúl Liendo. Conductor.

"No la voy a comprar hasta estar informado. Yo me rijo por el precio: si es el mismo que la de antes, la voy a usar; pero primero me voy a informar". Cristian Rivero. Conductor.